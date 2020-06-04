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Leonel Ximenes

Bares do Triângulo fazem enquete pela reabertura... e perdem de lavada

Dos que responderam à pesquisa, de 77% a 87% votaram contra o funcionamento desses estabelecimentos durante a pandemia do novo coronavírus

Públicado em 

04 jun 2020 às 17:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 18/03/2020 - ES - Vitória - Coronavírus - Movimentação de bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Triângulo das Bermudas na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Pelo menos três grandes bares do Triângulo das Bermudas, tradicional ponto boêmio e de balada de Vitória, fizeram enquetes nos seus perfis do Instagram para saber a opinião do consumidor sobre a reabertura de seus estabelecimentos. O resultado foi um sonoro não.
Na enquete do Bar 40 Graus, até as 15h, o placar indicava 79% contra a reabertura e 21% a favor. Já no Di Dom Dom, resultado semelhante: 77% não e 23%, sim. Uma hora e meia depois, por volta das 16h30, as pesquisas haviam sido apagadas das páginas desses dois bares no Instagram.
Com relação ao Embrazado Vix, que também promove shows com artistas nacionais, a derrota foi ainda mais acachapante: 87% não e 13%, sim.
O resultado da pesquisa dos bares nas redes sociais
O resultado da pesquisa dos bares nas redes sociais Crédito: Reprodução do Instagram
Por coincidência, as três enquetes são realizadas no dia em que o Espírito Santo bate recorde de mortos pelo coronavírus: são 39 nas últimas 24 horas, com 773 novos casos. Segundo o Painel Covid-19, o ES registra 737 óbitos pela doença e 16.894 casos confirmados.

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Nas suas redes sociais, o Sindicato dos Restaurantes e Bares do Espírito Santo (Sindbares) divulgou suas atuações para proteger os estabelecimentos ao longo da pandemia do novo coronavírus. Segundo o órgão classista, a última ação foi uma reunião com o Bandes, Sebrae e outras instituições para solicitação de linhas de crédito subsidiada para o setor.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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