Bares do Triângulo fazem enquete pela reabertura... e perdem de lavada

Pelo menos três grandes bares do Triângulo das Bermudas
, tradicional ponto boêmio e de balada de Vitória
, fizeram enquetes nos seus perfis do Instagram para saber a opinião do consumidor sobre a reabertura de seus estabelecimentos. O resultado foi um sonoro não.
Na enquete do Bar 40 Graus, até as 15h, o placar indicava 79% contra a reabertura e 21% a favor. Já no Di Dom Dom, resultado semelhante: 77% não e 23%, sim. Uma hora e meia depois, por volta das 16h30, as pesquisas haviam sido apagadas das páginas desses dois bares no Instagram.
Com relação ao Embrazado Vix, que também promove shows com artistas nacionais, a derrota foi ainda mais acachapante: 87% não e 13%, sim.
Nas suas redes sociais, o Sindicato dos Restaurantes e Bares do Espírito Santo (Sindbares)
divulgou suas atuações para proteger os estabelecimentos ao longo da pandemia do novo coronavírus. Segundo o órgão classista, a última ação foi uma reunião com o Bandes, Sebrae e outras instituições para solicitação de linhas de crédito subsidiada para o setor.