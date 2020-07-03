Coronavírus: prazo para alistamento militar é prorrogado

Prazo para alistamento militar é prorrogado Crédito: Divulgação | Governo de São Paulo

A Junta informou ainda que o alistamento on-line pode ser realizado no site www.alistamento.eb.mil.br , exclusivamente para os jovens que completam 18 anos em 2020. Para o alistamento presencial, mediante agendamento, o candidato deve comparecer na Junta Militar do seu município, com documento de identificação, CPF e comprovante de residência. Outros esclarecimentos podem ser obtidos por meio do endereço de e-mail [email protected]

O decreto, publicado no Diário Oficial da União, também altera o prazo de alistamento de brasileiros naturalizados. Antes, eles tinham que se apresentar em 30 dias a partir do momento em que recebem o certificado de naturalização. Agora, o prazo passa para 90 dias.

Pela lei brasileira, mulheres estão isentas da prestação do serviço militar em tempos de paz, mas podem se alistar de forma voluntária.