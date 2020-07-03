Nova fase da Operação Caim mira o Bairro da Penha e outros pontos do ES

Os policiais estão nas ruas desde as 5h30 para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em vários pontos do Estado. O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, acompanha a operação. O foco é o combate a organizações criminosas que atuam, principalmente, na Grande Vitória, o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão e a prisão de homicidas e de traficantes.

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Estudos indicam que, no Espírito Santo, cerca de 80% dos crimes contra a vida são consequência do tráfico de drogas. O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel, e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o total, até a sétima fase, é de 213 detenções, 47 armas, 1.285 munições, 11 veículos, drogas e mais de R$ 40 mil em dinheiro apreendidos. Em todo o Estado, 119 mandados judiciais foram cumpridos nas sete etapas.