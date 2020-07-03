Bolsonaro escolhe Renato Feder para o Ministério da Educação

O secretário da Educação e do Esporte do Paraná, Renato Feder, foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como o novo ministro da Educação e pode ter o nome confirmado pelo Planalto nesta sexta-feira (3). Ele substituirá Carlos Alberto Decotelli, que foi nomeado para a pasta, mas não chegou a tomar posse, após a divulgação de falhas no currículo dele.
De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, aliados do governo enxergam Feder como um nome apaziguador, que entra depois da temporada de crises e confusões provocada pelo ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, exonerado do cargo no fim de junho.
Ainda segundo a Veja, o secretário do Paraná é um empresário próximo ao Centrão e conta com a indicação do empreiteiro Meyer Nigri, dono da construtora Tecnisa. Feder já era um dos cotados para a vaga com a saída de Weintraub, conforme o Blog da Ana Flor, no G1. Contudo, Bolsonaro preferiu, inicialmente, Decotelli.
Para a GloboNews, o empresário afirmou, no mês passado, que aceitaria o convite se fosse chamando pelo presidente.
De acordo com a descrição no site do governo do Paraná, "Renato Feder é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi professor da Educação de Jovens e Adultos, lecionou matemática por dez anos, além de ter sido diretor de escola por oito anos. Também foi assessor voluntário da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, além de ter atuado como empresário do setor de tecnologia".