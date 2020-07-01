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Demissão

Bolsonaro torna sem efeito nomeação de Decotelli para o Ministério da Educação

Decotelli levou nesta terça-feira (30) pessoalmente a carta de demissão a Bolsonaro após virem à tona diversas falhas no currículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 12:35

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 12:35

Jair Bolsonaro e o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva, novo ministro da Educação
Jair Bolsonaro e o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou despacho que torna sem efeito a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli para o cargo de ministro da Educação. A medida está na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial da União.
O docente levou nesta terça-feira (30) pessoalmente sua carta de demissão a Bolsonaro após virem à tona diversas falhas em seu currículo. Ao menos três instituições de ensino superior desmentiram o até então titular do MEC quanto aos títulos acadêmicos publicados por ele em seu histórico profissional.
Em entrevista à CNN Brasil, Decotelli disse que o que motivou sua demissão do cargo foi a nota publicada na terça (30) pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na qual a instituição de ensino nega que ele tenha sido professor efetivo da instituição.

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