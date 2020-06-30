Site ligado a Olavo de Carvalho defende queda de Decotelli e quer Ilona no MEC

O site Brasil Sem Medo, ligado a Olavo de Carvalho, guru de Jair Bolsonaro, começou a fazer campanha contra a confirmação de Carlos Alberto Decotelli no comando do MEC.
O ministro entrou na berlinda depois que o jornal Folha de S.Paulo revelou que ele não tem o título de doutor pela Universidade Nacional de Rosário, como informava em seu currículo.
A página Brasil Sem Medo, já definida pelo guru do presidente como "o maior jornal conservador da internet brasileira", publicou um texto com o título "Bolsonaro pode incorrer em improbidade administrativa se empossar Decotelli".
Em outro artigo, defendeu a nomeação Ilona Becskeházi para o cargo, dizendo que ela é "a solução para o MEC".
Olavo de Carvalho é presidente do conselho editorial do Brasil Sem Medo.
A ala ligada a ele sempre dedicou atenção especial ao MEC, onde acredita que pode desenvolver uma "guerra ideológica" contra o que consideram esquerdização e comunização da sociedade.
O ministério tem um orçamento bilionário, de mais de R$ 100 bilhões.
O guru foi o responsável direto, inclusive, pela indicação do primeiro ministro da Educação de Bolsonaro, o professor Ricardo Veléz, que foi depois substituído por Abraham Weintraub.