Site ligado a Olavo de Carvalho defende queda de Decotelli e quer Ilona no MEC

Olavo de Carvalho é presidente do conselho editorial do Brasil Sem Medo Crédito: Reprodução/Facebook

A página Brasil Sem Medo, já definida pelo guru do presidente como "o maior jornal conservador da internet brasileira", publicou um texto com o título "Bolsonaro pode incorrer em improbidade administrativa se empossar Decotelli".

Em outro artigo, defendeu a nomeação Ilona Becskeházi para o cargo, dizendo que ela é "a solução para o MEC".

Olavo de Carvalho é presidente do conselho editorial do Brasil Sem Medo.

A ala ligada a ele sempre dedicou atenção especial ao MEC, onde acredita que pode desenvolver uma "guerra ideológica" contra o que consideram esquerdização e comunização da sociedade.

O ministério tem um orçamento bilionário, de mais de R$ 100 bilhões.