Reitor diz que ministro da Educação não tem doutorado em Rosário

Carlos Alberto Decotelli da Silva, novo ministro da Educação Crédito: Marcos Oliveira

novo ministro da Educação, Carlos Decotelli , não tem título de doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, como o presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta (25) ao anunciá-lo para o cargo. A afirmação desmentindo Bolsonaro é do reitor da Universidade Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.

"Ele [Decotelli] cursou o doutorado, mas não finalizou, portanto não completou os requisitos exigidos para obter a titulação de doutor na Universidade Nacional de Rosario", disse Bartolacci à reportagem.

A assessoria do MEC manteve a informação de que ele detém, sim, o título. Questionada sobre a afirmação do reitor, diz que consultaria novamente o ministro. Em seu currículo lattes, Decotelli lista o doutorado em Rosário.

Bartolacci também publicou a afirmação em suas redes sociais, retuitando Bolsonaro para negar a informação do presidente brasileiro.

Nos vemos en la necesidad de aclarar que Carlos Alberto Decotelli da Silva no ha obtenido en @unroficial la titulación de Doctor que se menciona en esta comunicación. https://t.co/s4cipmc7Ur — Franco Bartolacci (@fbartolacci) June 26, 2020

"Nos vemos en la necesidad de aclarar que Carlos Alberto Decotelli da Silva no ha obtenido en @unroficial la titulación de Doctor que se menciona en esta comunicación [Em tradução livre: Precisamos esclarecer que Carlos Alberto Decotelli da Silva não obteve na @unroficial o doutorado mencionado nesta comunicação", escreveu ele em sua publicação.