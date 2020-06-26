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Título na Argentina

Reitor diz que ministro da Educação não tem doutorado em Rosário

MEC sustenta que Carlos Decotelli, nomeado para a pasta na quinta, detém, sim, o título. Informação também consta no currículo lattes do novo ministro

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 17:20
Carlos Alberto Decotelli da Silva, novo ministro da Educação, foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Carlos Alberto Decotelli da Silva, novo ministro da Educação Crédito: Marcos Oliveira
novo ministro da Educação, Carlos Decotelli, não tem título de doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, como o presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta (25) ao anunciá-lo para o cargo. A afirmação desmentindo Bolsonaro é do reitor da Universidade Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.
 "Ele [Decotelli] cursou o doutorado, mas não finalizou, portanto não completou os requisitos exigidos para obter a titulação de doutor na Universidade Nacional de Rosario", disse Bartolacci à reportagem.
A assessoria do MEC manteve a informação de que ele detém, sim, o título. Questionada sobre a afirmação do reitor, diz que consultaria novamente o ministro. Em seu currículo lattes, Decotelli lista o doutorado em Rosário.
Bartolacci também publicou a afirmação em suas redes sociais, retuitando Bolsonaro para negar a informação do presidente brasileiro.
"Nos vemos en la necesidad de aclarar que Carlos Alberto Decotelli da Silva no ha obtenido en @unroficial la titulación de Doctor que se menciona en esta comunicación [Em tradução livre: Precisamos esclarecer que Carlos Alberto Decotelli da Silva não obteve na @unroficial o doutorado mencionado nesta comunicação", escreveu ele em sua publicação.
Em maio deste ano, em uma cerimônia virtual, o ex-presidente Lula recebeu o título de doutor honoris causa da universidade argentina.

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