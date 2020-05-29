Por coronavírus, governo estende prazo para alistamento militar obrigatório

Prazo para alistamento militar obrigatório é estendido para o dia 30 de setembro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Devido à pandemia do novo coronavírus , o governo prorrogou o prazo de apresentação obrigatória para o alistamento militar. Segundo decreto publicado nesta sexta-feira (29) pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), brasileiros que completem 18 anos em 2020 passam a ter até 30 de setembro para o alistamento obrigatório.

O decreto publicado no Diário Oficial da União também altera o prazo de alistamento de brasileiros naturalizados. Antes, eles tinham que se apresentar em 30 dias a partir do momento em que recebem o certificado de naturalização. Agora, o prazo passa para 90 dias.

As mudanças valem para o alistamento de 2020, "devido ao enfrentamento da pandemia dacodiv-19".

Pela lei brasileira, mulheres estão isentas da prestação do serviço militar em tempos de paz, mas podem se alistar de forma voluntária.