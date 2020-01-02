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Site do Exército

Prazo para alistamento militar online já está aberto

Inscrição deve ser feita no site do Exército

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 18:14
Prazo para alistamento militar online já está aberto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O prazo para o alistamento militar online começou na quarta-feira (1º). As inscrições podem ser feitas no site do Exército, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais.
O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem (sexo masculino) completa 18 anos.
O jovem que não tiver acesso à internet ou não tiver CPF deve ir à Junta de Serviço Militar com a certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de motorista e o comprovante de residência.
Segundo o coordenador da Seção de Serviço Militar do Ministério da Defesa, coronel Fernando Penasso, quem não regularizar sua situação não poderá tirar passaporte, prestar exame para estabelecimento de ensino, tirar carteira de trabalho, ingressar no serviço público ou mesmo na iniciativa privada.
Quem perder o prazo para fazer o procedimento no último ano, poderá regularizar a situação no próprio site do alistamento ou comparecer à Junta de Serviço Militar. O atraso implicará no pagamento de multa.
Em 2020, a expectativa do Ministério da Defesa é que quase 2 milhões de jovens realizem o alistamento e que 100 mil sejam incorporados para trabalhar na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica.
O Serviço Militar Obrigatório tem a duração de um ano.
Com informações da Agência Brasil

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