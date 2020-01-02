Detran-ES libera guia para pagamento do IPVA 2020

Motoristas vão precisar pagar imposto dos veículos Crédito: Radar Nacional

Os donos de veículos emplacados no Espírito Santo já podem acessar o site do Detran-ES para emitir a guia de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Assim como nos últimos anos, em 2020 os documentos únicos de arrecadação (DUAs) para pagamento do IPVA e do Licenciamento Anual não serão enviados aos contribuintes pelos Correios.

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Para automóveis, caminhonetes, motocicletas, ciclomotores a primeira parcela/cota única vencem em abril - a data varia de acordo com o final da placa. Quem desejar pode parcelar o pagamento em até quatro vezes, seguindo o calendário abaixo.

Governo do ES divulga calendário para pagamento do IPVA 2020 Crédito: Reprodução/ Diário Oficial do ES

O valor do imposto varia de R$ 10,82, a R$ 55.101,36 - este mais caro a ser pago pelo dono de uma Ferrari 488 Spider. De acordo com o subsecretário de Estado da Receita, Sergio Pereira Ricardo, o governo estadual espera arrecadar R$ 545 milhões com o pagamento do imposto em 2020. Vale destacar que, desse total, metade fica com o Estado e a outra metade é dividida pelos municípios onde os veículos estão emplacados.

Veja abaixo os valores mínimos e máximos por cada tipo de veículo:

MUDANÇA N0 PAGAMENTO

Segundo Sergio Ricardo, neste ano foi feita uma renovação para o pagamento do IPVA e, ao contrário do observado em 2019, em 2020 o imposto não poderá ser pago nas agências lotéricas.