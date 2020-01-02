Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imposto

Detran-ES libera guia para pagamento do IPVA 2020

Cota única e primeira parcela do imposto vencem em abril. Pagamento pode ser parcelado em até quatro vezes

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 16:06
Motoristas vão precisar pagar imposto dos veículos Crédito: Radar Nacional
Os donos de veículos emplacados no Espírito Santo já podem acessar o site do Detran-ES para emitir a guia de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Assim como nos últimos anos, em 2020 os documentos únicos de arrecadação (DUAs) para pagamento do IPVA e do Licenciamento Anual não serão enviados aos contribuintes pelos Correios. 

Veja Também

ES divulga calendário de pagamento do licenciamento de veículos 2020

Para automóveis, caminhonetes, motocicletas, ciclomotores a primeira parcela/cota única vencem em abril - a data varia de acordo com o final da placa. Quem desejar pode parcelar o pagamento em até quatro vezes, seguindo o calendário abaixo. 
Governo do ES divulga calendário para pagamento do IPVA 2020 Crédito: Reprodução/ Diário Oficial do ES
O valor do imposto varia de R$ 10,82, a R$ 55.101,36 - este mais caro a ser pago pelo dono de uma Ferrari 488 Spider. De acordo com o subsecretário de Estado da Receita, Sergio Pereira Ricardo, o governo estadual espera arrecadar R$ 545 milhões com o pagamento do imposto em 2020. Vale destacar que, desse total, metade fica com o Estado e a outra metade é dividida pelos municípios onde os veículos estão emplacados.

Veja Também

Ferrari vai pagar R$ 55 mil de IPVA no ES. Veja taxa de principais veículos

Veja abaixo os valores mínimos e máximos por cada tipo de veículo:

MUDANÇA N0 PAGAMENTO

Segundo Sergio Ricardo, neste ano foi feita uma renovação para o pagamento do IPVA e, ao contrário do observado em 2019, em 2020 o imposto não poderá ser pago nas agências lotéricas.
Os clientes Banestes poderão fazer o pagamento direto pelo aplicativo. Existe uma funcionalidade que dá essa possibilidade. Quem tem conta nos bancos também pode fazer o pagamento por meio online, mas quem precisar pagar presencialmente, a melhor opção serão os postos de atendimento do Banesfácil, já que as lotéricas não vão mais receber os pagamentos, informou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados