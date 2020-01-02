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Queda nas exportações

Balança comercial tem superávit de US$ 46,7 bi, pior resultado desde 2015

Em relação a 2018, quando foi registrado um superávit de US$ 58 bilhões, o resultado do comércio internacional brasileiro apresentou um recuo de quase 20%

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 17:00
Balança comercial registra superávit de US$ 46,7 bilhões, pior resultado desde 2015 Crédito: Pixabay
Por causa de uma queda mais acentuada nas exportações, a balança comercial brasileira fechou o ano passado com superávit de US$ 46,7 bilhões. Esse é o pior resultado desde 2015, quando o saldo foi de US$ 19,5 bilhões.
Em relação a 2018, quando foi registrado um superávit de US$ 58 bilhões, o resultado do comércio internacional brasileiro apresentou um recuo de quase 20%.
A queda é explicada, principalmente, pelo desempenho das exportações, que caíram 7,5% para US$ 224 bilhões.
As importações diminuíram, mas em proporção menor. A redução foi de 3,3%, chegando a US$ 177,3 bilhões.
Em 2019, as vendas do Brasil para o exterior recuaram mais em relação a produtos manufaturados (-11,1%). Esse resultado, que compacta com o desempenho do ano anterior, foi puxado pelos embarques de plataformas de petróleo, veículos de carga e automóveis.
As exportações de semimanufaturados e de produtos básicos caíram 8% e 2%, respectivamente.
Dados divulgados pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira (2) também mostraram que, no ano passado, o Brasil vendeu menos para Mercosul, América Central e Caribe, União Europeia, África e Ásia.
As exportações subiram apenas para Oceania e para o Oriente Médio.

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