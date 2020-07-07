Bombeiro sobre ação em praia no ES: "Vi o pessoal zombando da gente"

Cabo Thiago Henrique Miranda, motorista de resgate do Corpo de Bombeiros Crédito: Arte A Gazeta | Geraldo Neto

Thiago Henrique Miranda se deparou com uma atitude frustrante para o profissional que está trabalhando para evitar que mais pessoas adoeçam e morram pela Covid-19 no Durante uma ronda de conscientização a moradores sobre a importância do isolamento social e os perigos da aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus , o bombeiro militarse deparou com uma atitude frustrante para o profissional que está trabalhando para evitar que mais pessoas adoeçam e morram pela Covid-19 no Espírito Santo

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"Mais ou menos no meio da Praia de Camburi, tinha um grupo de pessoas fazendo um churrasco. Passando com a viatura bem devagar, eu vi o pessoal zombando da gente. Inclusive um homem, de mais idade, com uma lata de cerveja na mão, oferecendo para gente e todo mundo rindo. Eu me senti a pessoa mais idiota do mundo. A gente ali, fazendo o nosso trabalho, tentando ajudar as pessoas, e eles zombando da gente" Thiago Henrique Miranda - Bombeiro militar

O desabafo é sobre mais um dia da rotina do cabo, que com 11 anos de serviços prestados à corporação, não pôde parar de trabalhar durante a pandemia. Motorista de resgate do Corpo de Bombeiros, Thiago faz operações de socorro a acidentes automobilísticos e outras ocorrências que envolvam a necessidade de remoção de pessoas feridas. Um serviço essencial, que não pode parar em momento algum. Por isso, faz parte da série de A Gazeta "ProfissõES na Pandemia"

“A gente não está diretamente atendendo vítimas de Covid, casos clínicos. Estamos mais focados em acidentes, quedas, tudo aquilo que envolve trauma. A gente pega a vítima, leva para o hospital e volta para o quartel”, explica.

O cabo Thiago Henrique Miranda é bombeiro militar há 11 anos Crédito: Arquivo pessoal

No entanto, por atender pessoas de vários locais, nas condições mais diversas possíveis, a exposição à doença também é grande. “A gente tem se preocupado ainda mais com a nossa segurança, usando mais EPI’s do que a gente usava antes. Algumas vítimas que levo para o hospital, em caso de queda de motocicletas e coisas assim, chegam ao hospital, fazem o exame e dá positivo para Covid. A gente tem ficado muito exposto”, contou.

Por isso, a rotina do Thiago foi alterada. Com uma programação que envolvia a realização de exercícios físicos, idas à igreja e lazer com amigos e família, o bombeiro agora preza pelo isolamento, ficando em casa nos dias de folga e saindo apenas para o necessário.

“Eu trabalho um dia e folgo três. Esses três dias estão sendo dentro de casa. Só em casos bem esporádicos eu vou ao supermercado ou à farmácia. A minha rotina hoje é totalmente dentro de casa, isolado. Além de correr o risco de me contaminar, eu posso contaminar a minha família”, afirmou.

Motorista do resgate da corporação, está trabalhando durante a pandemia para que serviços essenciais não sejam afetados. Foto tirada antes da pandemia Crédito: Arquivo pessoal

E diante de todo o esforço concentrado no trabalho e também na vida pessoal, para continuar salvando vidas mesmo em meio à pandemia que mudou a realidade de toda a população, Thiago se mantém em isolamento, para proteger a si e a família, e continua no trabalho, salvando vidas de pessoas que também não podem parar.

Por isso, o bombeiro faz um apelo. Para que episódios como os da praia não se repitam e para que a vida volte ao normal o quanto antes, o cabo e motorista do veículo de resgate da corporação faz um alerta, de quem está vivendo as mudanças na pele.