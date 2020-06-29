Série de A Gazeta mostra a batalha diária de trabalhadores na pandemia

ProfissõES na Pandemia Crédito: Geraldo Neto | Arte A Gazeta

Rita Benezath fez pra mim, surgiu a ideia de contar as histórias de profissionais que enfrentam diretamente a pandemia do novo Como será que está a rotina de um coveiro no Espírito Santo ? A partir dessa pergunta que a Analista de Redes Sociaisfez pra mim, surgiu a ideia de contar as histórias de profissionais que enfrentam diretamente a pandemia do novo coronavírus

Todos os dias, o trabalho heroico de médicos e profissionais de saúde, de maneira geral, é citado pelos meios de comunicação - e nós também vamos falar deles por aqui - mas ficamos pensando na equipe de limpeza, no policial, no bombeiro, no motorista de ônibus, no entregador de lanche, profissionais que também são essenciais nesse momento. Como tem sido o dia a dia dessas pessoas?

Já parou para pensar na importância do atendente da farmácia e dos funcionários do supermercado durante uma pandemia? Lembra do começo desse momento em março, quando quase tudo fechou? Ainda não era obrigatório o uso de máscaras e a exposição ao vírus só crescia, mas eles estavam ali, a postos.

A equipe de jornalistas de A Gazeta procurou trabalhadores de diferentes áreas para trazer o olhar deles em relação à pandemia. A visão é pessoal, não necessariamente representa a opinião de toda a categoria, mas o objetivo da série é justamente este: trazer a vivência daquele profissional, que também tem uma família, medos, esperança e sai de casa para buscar o seu sustento e tem que enfrentar esse inimigo invisível tão de perto.

O NOME

Com a ideia em mente, faltava um nome. Como boa parte da redação do site A Gazeta está trabalhando em home office, começamos a trocar mensagens pelo WhatsApp, até que o Editor do Radar Rodrigo Lira pensou em unir a palavra profissão com a sigla do nosso Estado. Daí surgiu o nome: “ProfissõES na Pandemia”.

PUBLICAÇÃO

Vamos começar a contar a primeira história nesta terça-feira (30). Nossa ideia é publicar uma por semana. A série é uma maneira homenagear esses profissionais que merecerem o nosso respeito e a nossa admiração.

Se você conhece uma história legal de profissionais que estão fazendo a diferença e enfrentando essa pandemia, mande para a gente pelo nosso WhatsApp.

Ah, sobre o coveiro do início da conversa, encontramos um com muita história para contar. E só acompanhar nas próximas semanas.