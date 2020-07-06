Coronavírus: ocupação de leitos de UTI chega a 85,8% no ES

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o Espírito Santo registrou uma leve queda e chegou a 85,8% na tarde desta segunda-feira (06), segundo dados do Painel Covid-19. No dia anterior, a taxa era de 86,5%.

Em números absolutos, significa que das 693 vagas disponíveis para pacientes com Covid-19 no Estado, 595 estão sendo utilizadas.

Sete hospitais do Estado não possuem sequer um leito de UTI disponível para estes pacientes: dois em Linhares, dois em Vitória, um em Vila Velha, um em Aracruz e um na Serra. As regiões mais críticas são a Metropolitana, com 88,6% dos leitos ocupados, e a Norte, com 87,18%.

Em Linhares, por exemplo, os dois hospitais para atendimento de pacientes em estado grave estão com todos os leitos de UTI ocupados. Na manhã desta segunda-feira, lojas, comércios e até os supermercados permaneceram fechados na tentativa de aumentar o isolamento social na cidade.