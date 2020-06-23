Morte de idosa em ambulância acende alerta sobre gestão de leitos

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

A idosa estava sendo transferida do Hospital São Marcos, em Nova Venécia , na Região Norte do Estado, para o Hospital Roberto Silvares, na vizinha São Mateus , referência no tratamento de Covid-19, devido ao agravamento de seu quadro. Até o momento, não há comprovação A vaga, no entanto, nunca foi aberta. A vítima passou seus últimos momentos à espera da liberação, até ter uma parada cardiorrespiratória.

A filha da idosa, Cristiane Cruz, conta que durante todo o período em que a mãe agonizava, implorou por atendimento. “Acionei a polícia falando que a minha mãe tinha vindo a óbito. Foi nesse momento que apareceu um médico, quando a polícia já estava no local”, disse à TV Gazeta. Em nota, a PM afirmou que o motorista da ambulância e a técnica de enfermagem que acompanharam a remoção corroboram a alegação de Cristiane, de que houve negligência e omissão de socorro.

As respostas dos hospitais envolvidos no episódio de São Mateus, além de protocolares, promovem um jogo de empurra. De acordo com a direção do Roberto Silvares, o quadro clínico apresentado pela paciente “era diferente do perfil que estava descrito na regulação”, e que por isso seria necessário readequar o leito. Já a unidade de Nova Venécia, de onde a vítima partiu, afirma desconhecer o motivo pelo qual a internação foi recusada. Nenhum dos hospitais fala em abertura de sindicância para apurar eventuais falhas.