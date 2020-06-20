Bolsonaro tem um milhão de motivos para cumprir deveres de presidente

O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante execução do Hino Nacional Brasileiro Crédito: Alan Santos/PR

Foram necessários pouco mais de três meses para que o Brasil registrasse 500 mil contaminados pelo novo coronavírus , mas apenas 19 dias para que duplicasse os diagnósticos positivos e batesse a marca de um milhão de casos da doença. Enquanto boa parte do mundo já lida com a segunda onda, o país ainda enfrenta um renitente tsunami, com saldos frequentes de mais de mil mortes diárias.

Todos os países atingidos tiveram que encarar os impactos de uma doença desconhecida, altamente contagiosa. O Brasil, no entanto, em piada já corrente, somou a pandemia ao pandemônio, com caos político e medidas claudicantes. A única ação eficaz virou queda de braço político, o que fez com que o isolamento social nunca fosse adotado a contento, enquanto um remédio sem qualquer comprovação científica virou panaceia. Dissiparam-se o comprometimento e a seriedade cruciais para a batalha.

A contribuição do presidente Jair Bolsonaro para o fracasso é inegável. Desde o início, o mandatário deixou claro seu menosprezo pela “gripezinha”. Quando o Brasil registrou 300 óbitos em um dia, disse que não era coveiro. Quando o país superou a China, batendo mais de cinco mil mortos, deu de ombros com um “e daí?”. Quando ficou impossível negar o inegável, maquiou dados.

A noção de que o Planalto patina na contenção da Covid-19 foi medida no recém-divulgado Índice de Percepção da Democracia. Na avaliação da população sobre respostas do governo, 60% dos brasileiros afirmaram que o Brasil não fez o suficiente para restringir a circulação de pessoas. Na análise geral sobre as ações, apenas 34% acreditam que o governo de Jair Bolsonaro está lidando bem com a pandemia. É a pior avaliação mundial.

Há mais de um mês, o Brasil encara a pandemia com um ministro da Saúde interino. Segundo país com mais contaminados, ocupa a 114ª posição em número de testes por milhão de habitantes. Sem testes, não tem um retrato fiel do avanço da doença. Com a subnotificação e sem quarentena, não há como mensurar o pico, não dá para calcular a duração do platô nem quando chegará o “novo normal”.

Na esfera econômica, repete-se a claudicância das ações. A primeira parcela do socorro a Estados e municípios só foi depositada há poucos dias. Milhões de informais e MEIs não receberam até hoje o auxílio emergencial a que têm direito, enquanto servidores, empresários, militares e até foragidos da Justiça tiveram acesso indevido ao benefício.