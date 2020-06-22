Sedu está fazendo planejamento para o retorno das atividades presenciais Crédito: Sedu/Divulgação

ATUALIZAÇÃO: Esta matéria foi atualizada às 16 horas com a resposta da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) sobre a discussão do plano com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes).

Para o próximo mês, o plano prevê que as atividades remotas passem a ser consideradas como dias letivos, o que hoje não é contabilizado. A partir de agosto, as atividades seriam retomadas no ambiente escolar durante a semana. E, para reposição, estão planejadas aulas aos sábados, mas no modelo virtual. Dessa maneira, seria possível concluir o ano letivo em janeiro de 2021.

As propostas já estão sendo discutidas por diretores escolares com suas equipes, mas ainda serão debatidas com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sindiupes) na próxima quarta-feira (24).

Your browser does not support the audio element. Rede estadual discute volta às aulas presenciais no ES em agosto

Diretor da entidade, Christovam Mendonça diz que, até o momento, o sindicato não foi ouvido para a construção do planejamento de retomada. "Existe uma possibilidade na próxima semana de conversarmos, ou seja, iniciar a conversa. Mas, se o governo vier com a receita pronta, com o tabuleiro todo montado e pronto, não vamos aceitar." Christovam reclama que, no debate, estavam sendo envolvidos representantes de entidades que não estão relacionadas com a educação pública.

A Sedu foi procurada para se manifestar sobre o planejamento, mas a assessoria informou que o órgão só vai apresentar um posicionamento quando o plano estiver concluído.

"Outras opções para cumprirmos o calendário seriam estender a carga horária diária e avançar para 2021, o que é menos aceitável pelas pessoas", apontou. O secretário também já falou que a definição sobre o retorno depende de autorização da área da saúde, com análise do cenário vigente sobre o comportamento da Covid-19 no Estado.

REUNIÃO COM SINDICATO

Quanto à manifestação do Sindiupes, a assessoria da Sedu destaca que, na próxima quarta, o encontro faz parte da agenda bimestral da secretaria com o sindicato e, a princípio, não está previsto tratar do plano de volta às aulas, embora o assunto possa entrar em pauta.

A assessoria da Sedu ressalta, ainda, que a reunião para o planejamento do retorno foi feita há 15 dias, mas o Sindiupes optou em não participar. No encontro, porém, havia representações de outras entidades e órgãos, como a Associação de Diretores de Escolas (Adires), Ministério Público, Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos), Ifes, Conselho Estadual de Educação (CEE), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Sindicato das Empresas Particulares de Ensino (Sinepe).