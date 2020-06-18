Veja regras para escolas particulares voltarem a ter aulas presenciais no ES

As carteiras deverão ser organizadas de forma a deixar os alunos separados entre si e de outras pessoas a uma distância mínima de um metro quadrado Crédito: Pixabay

As escolas particulares do Estado receberam uma cartilha com protocolos que deverão ser adotados para que possam retomar as atividades presenciais. O documento foi elaborado pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), a partir de uma orientação nacional, e prevê tanto medidas relacionadas à saúde, para prevenir a disseminação do coronavírus , quanto pedagógicas. A implementação das regras visa garantir a autorização do governo para a volta às aulas no ambiente escolar.

A cartilha tem orientações para instituições da educação infantil ao ensino superior. Mas, embora haja interesse do Sinepe que o retorno aconteça em julho , o próprio documento recomenda que sejam mantidas atividades remotas e a volta ocorra de maneira gradual. A instalação de pontos com álcool em gel 70%, utilização obrigatória de máscaras e adoção de estratégias para o distanciamento social estão na lista de orientações que as escolas já devem ir ajustando à sua realidade e, assim, quando o governo decidir pela retomada, já estarão aptas a reabrir.

Arquivos & Anexos Plano de retorno das atividades em escolas particulares no ES Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 863kb Baixar

Há protocolos específicos para os espaços físicos das unidades de ensino, como organizar a estrutura de forma a manter os alunos a uma distância mínima de um metro quadrado entre si e as demais pessoas, em todas as atividades presenciais, inclusive do professor. Nas salas de aula, as carteiras que vão ser usadas deverão ser identificadas, e a classificação pode ser feita por cores.

Na educação infantil, onde houver uso de mesas compartilhadas, a recomendação é para que as crianças sejam colocadas sentadas em cadeiras intercaladas. "Se for inevitável utilizar o refeitório, determinar horários separados para cada turma ou conjunto, de acordo com a capacidade, sempre assinalando os lugares disponíveis e indisponíveis", diz um dos trechos do documento.

Também há protocolos relacionados ao comportamento dos usuários do ambiente escolar. E uma das regras é a de orientar quanto à importância e necessidade da higienização das mãos de todos aqueles que comparecerem às atividades presenciais, no momento da chegada, antes de se alimentar e no retorno à sala de aula.

Foram estabelecidas, ainda, medidas emergenciais em caso de contágio, e uma delas é ter uma sala específica para acolhimento de casos suspeitos de Covid-19 até a chegada de responsável. Nessa situação, toda a turma deve ser isolada por 7 dias. "Em todos os segmentos da educação particular é preciso estar atento aos sintomas: febre, tosse, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar", destaca a cartilha.

Na área pedagógica, entre as orientações está o escalonamento de horários de entrada, intervalo e saída das turmas, bem como restringir as atividades presenciais a um turno para evitar a necessidade de oferta de almoço e, assim, a reunião de um grupo grande de pessoas no mesmo espaço.

REDE ESTADUAL

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) também está preparando um documento para a volta às aulas presenciais. Contudo, segundo a assessoria de imprensa, não haverá antecipação da divulgação até a conclusão do plano de retomada. A reportagem solicitou uma entrevista com o secretário Vitor de Angelo, mas a informação foi de que apenas haverá manifestação sobre o assunto quando houver todas as definições sobre o retorno das atividades.

CHECKLIST PARA AS ESCOLAS