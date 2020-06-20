Sesc anuncia evento em Domingos Martins e secretário rebate: 'Espantoso'

Secretário Álvaro Duboc sobre "São João nas Montanhas": "Falta de sensibilidade muito grande com as pessoas que estão à frente dessa estrutura". Crédito: Reprodução

O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Domingos Martins , Região Serrana do Espírito Santo , divulgou esta semana um evento que causou polêmica nas redes sociais e espanto no secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Álvaro Duboc. Denominado "São João nas Montanhas" para comemorar a festividade junina, o evento está datado para acontecer nos dias 27 e 28 de junho e promove hospedagem em hotel e um jantar temático.

A Gazeta, Álvaro destacou que a decisão do Sesc de fazer o evento é espantosa e contraditória, já que o Em entrevista à reportagem de, Álvaro destacou que a decisão do Sesc de fazer o evento é espantosa e contraditória, já que o governo do Estado está há três meses discutindo com a sociedade e com o setor produtivo  onde a Federação do Comércio, que administra o serviço, tem participado  sobre estratégias de enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus

"Sabemos que o mundo inteiro não é diferente do Espírito Santo. O setor mais atingido é a atividade comercial, e é exatamente o serviço do comércio, uma estrutura de setor comercial, que vai em uma direção contrária ao que todos os estudos, orientações de médicos, epidemiologistas, indicam: que é um momento de ficar em casa e evitar ambientes coletivos e atividades sociais", retrucou.

O secretário destacou que ainda não é o momento de comemorar e relatou sobre a dor de vários familiares de vítimas que perderam a vida por conta da Covid-19, pedindo consciência às pessoas para que fiquem em casa e preservem a própria saúde e a dos demais. "Essa não é uma guerra de um soldado só. É uma guerra de toda a sociedade", acrescentou Duboc.

ATIVIDADE COMERCIAL

Ao relembrar das fases em que as atividades no Espírito Santo foram retomadas, o secretário destaca que a comercial foi a última a voltar. "Demorou um pouco mais que todas as outras, voltou em fases. Primeiro no interior, de acordo com o grau de risco de contaminação, depois foram restabelecidas as atividades do comércio de rua e, por último, os shoppings com algumas restrições."

"E aí a gente recebe uma notícia dessas, de um evento promovido exatamente pela representação do setor comercial. É um balde de água fria, uma falta de sensibilidade muito grande com as pessoas que estão à frente dessa estrutura" Álvaro Duboc - Secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo

Questionado se o governo do Estado sabia da programação da festividade, Duboc demonstrou total surpresa e espanto sobre o evento. "O posicionamento do governo é de incompreensão por parte da Fecomércio e do Sesc em um momento grave em que a sociedade brasileira vive. A cada dia temos de 30 a 40 pessoas que perdem a vida aqui no Estado", destacou.

Por fim, Duboc desconhece se houve algum debate entre Fecomércio e Sesc, mas frisa que este é um movimento contraditório. "Enquanto comerciantes reivindicam que governo possa, na medida em que a doença for sendo controlada, avançar um pouco mais nas medidas de retomada da atividade comercial, eles vão na direção contrária e promovem eventos que vão contribuir certamente para a queda do nível de isolamento social", finalizou.

POLÊMICA NAS REDES

Na página do Sesc de Domingos Martins no Facebook, o evento foi divulgado e muitas pessoas apontaram a falta de responsabilidade em realizar uma festa em momentos de isolamento e distanciamento social. No post, o autor ainda coloca uma observação dizendo que a festa será realizada em um ambiente totalmente seguro, isolado e com rigorosas medidas de prevenção. "Ações como uso da máscara de proteção obrigatório, espaçamento entre mesas, serviço realizado com funcionários protegidos, material individual, álcool em gel à disposição, alto padrão de limpeza e higiene". Veja abaixo.

"Povo sem noção! É por causa de comportamentos como esse que nosso município não para de crescer nos casos de contaminação. Qual parte de #FiqueEmCasa não entendem? O comércio local não abre nos fins de semana para evitar aglomerações, e o Sesc faz isso?", questionou uma internauta.

"Que falta de bom senso, uma instituição com anos de mercado fazer este tipo de evento. Precisam pensar nos moradores da cidade. Estão incentivando o turismo em nossa região em um momento que não é para isso. Uma pena que não estão pensando no próximo" Internauta - Facebook