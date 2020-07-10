"Cúmulo do absurdo", diz leitor sobre vice de cidade do ES que está nos EUA

Vice-prefeito de Água Doce do Norte, Jacy Rodrigues da Costa (PV) Crédito: Reprodução/WhatsApp

colunista Leonel Ximenes lançou a dúvida: quem está no comando do município de Água Doce do Norte , no Noroeste do ES? Isso porque o prefeito Paulo Márcio Leite (DEM) precisou ser internado para o tratamento da Covid-19, e o vice-prefeito não deu as caras. A ausência de Jacy Rodrigues da Costa, mais conhecido como Jacy Donato, já era sentida pela comunidade, com o boato de que o vice-prefeito estaria morando nos Estados Unidos desde 2018. Algo não tão difícil de ser comprovado em um município de pouco mais de 11 mil habitantes.

Procurado pela equipe de Política de A Gazeta, Jacy Donato admitiu que está em Nova York , mas há pouco mais de um mês. Também falou que passou algumas temporadas no país nos últimos anos. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Água Doce do Norte, "o prefeito não poderá, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo".

O salário do vice-prefeito é R$ 5.750. Jacy afirma que quando ele se ausenta da cidade por períodos maiores opta por não receber a remuneração. A reportagem de A Gazeta checou o Portal da Transparência e constatou que constam pagamentos em todos os meses, desde 2016.

A situação causou indignação entre os leitores de A Gazeta, com muitos deles cobrando o afastamento sumário do vice-prefeito, caso se confirme a denúncia. Confira abaixo os principais comentários:

Triste, o povo morrendo e político viajando para o exterior. (Flora Zummach Betzel)

Vergonha! A população desta cidade deveria cobrar isso!!!!!! (Joao Fernando Veiga Pires)

Com certeza ele está cheio de preocupações lá... Bem longe na casa dele... Isso serve de exemplo, quando forem votar analisar também o vice da chapa. #Sanguessuga (João Liberato)

Se a gente vivesse em um país sério, isso seria motivo para exoneração, mas aqui tudo é farra. (Naylian Tompson)

Política no Brasil já é uma piada, no ES é piada de mau gosto. (Roni Rios)

Exoneração não seria má ideia nessas horas! (Dani P. Xavier)

Está fazendo viagem de turismo? Quanto tempo está lá? Qual motivo da viagem? Como conseguiu ir em tempo de pandemia? (Elson Augusto Nascimento)

Meu DEUS, que falta de comprometimento com a povo. (Eva Batista Alves)

É o cúmulo do absurdo e da sujeira que habita a política das pequenas cidades do ES. (Gilberto Faria Bianca Meireles)

Cada um tem o político que merece. Se a justiça não tivesse partido, nossa realidade seria outra. Um país onde uma cesta básica serve de punição pra quem comete delitos e até mortes, aí fica difícil de acreditar na justiça brasileira. (Joilton Rodrigues Paixão)

Com o dinheiro do contribuinte, fácil ser político assim, em plena pandemia, "meter o pé" da cidade. (Alexandre Amaral)

O certo era ele devolver o dinheiro que ele ganhou sem trabalhar, e ainda tem coragem de pedir dinheiro à Câmara para pagarem os funcionários, estão pagando só quem não trabalha. (Suelem Miranda)

É o problema de se eleger pessoas que não têm compromisso com o povo, um povo trabalhador o de Água Doce do Norte, mas tem que repensar quem eleger, este ano tem eleições. (Edgmar Inacio Ferreira)

É rapaz... deste jeito fica fácil demais receber um bom salário como vice-prefeito e morar fora do Brasil, eu preciso entrar na política. E não faz muito tempo que os servidores da prefeitura desta cidade não recebiam o salário completo da categoria, é bom o Ministério Público fazer uma limpa aí neste município. (Valda Gomes)

Cidade sem vereador, sem promotor, sem nada!! Ou são tudo farinha do mesmo saco. (Rogério Suella)

Bom lembrar disso, quando se candidatar novamente. (Miriam Hubner)

Total escárnio com dinheiro público, há idiotas que chamam políticos de "mito". (Carlos Muniz)

É só publicar a sua exoneração é pronto. A fila anda. Próximo. (Livia Furtado)

Oba!! Notícia pro jornal Nacional!! (Ricardo Nunes)

O correto seria assumir o Presidente da Câmara. (Raiaq Roos)