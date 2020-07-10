Vice admite estar nos EUA e não assume cidade do ES após prefeito ser internado com Covid-19

Vice-prefeito de Água Doce do Norte, Jacy Rodrigues da Costa (PV) Crédito: Reprodução/WhatsApp

Enquanto o prefeito de Água Doce do Norte , Paulo Márcio Leite (PSB), está internado com Covid-19 em Colatina, desde a última segunda-feira (6), o vice-prefeito da cidade, Jacy Rodrigues da Costa (PV), o Jacy Donato, está nos Estados Unidos e diz não haver problema por estar fora da cidade, pois acredita que o titular vai retornar ao trabalho em menos de 15 dias.

A Gazeta conseguiu contato com Jacy, que confirmou estar em terras norte-americanas, mais especificamente em Nova York. Como mostrou a coluna Leonel Ximenes , a ausência do vice-prefeito era um caso abafado no município do Noroeste do Espírito Santo, até ter havido a necessidade de o prefeito ir para a UTI, nesta semana, e o cargo ter ficado sem substituto. A reportagem deconseguiu contato com Jacy, que confirmou estar em terras norte-americanas, mais especificamente em Nova York.

Em uma conversa por telefone nesta quinta-feira (9), ele negou que esteja morando fora do país desde 2018, como afirmam alguns moradores de Água Doce, e disse que, na verdade, passou apenas alguns períodos entre Estados Unidos e Brasil. Agora, afirma estar lá há pouco mais de um mês. No entanto, desde o início da pandemia os deslocamentos para os Estados Unidos ficaram restritos e até suspensos.

"Sim, estou há mais de 30 dias aqui. Mas se dependerem de mim para assumir a prefeitura, eu vou na hora" Jacy Donato (PV) - Vice-prefeito de Água Doce do Norte

Em 24 de maio  há 47 dias , os Estados Unidos anunciaram a proibição da entrada de estrangeiros vindos do Brasil em seu território. Na quarta-feira (8), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que os "voos do Brasil serão liberados quando houver segurança". Voos para vir para o Brasil estão em número reduzido desde o anúncio do governo americano. Jacy declarou, contudo, que estará de volta à cidade na próxima semana.

O QUE DIZ A LEI

De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Água Doce do Norte, "o prefeito não poderá, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo".

A norma também prevê que o vice-prefeito substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga; e também que "além de outras atribuições que lhe forem atribuídas por Lei Complementar, auxiliará o prefeito, sempre que por ele convocado para missões especiais".

Jacy defende que somente pelo fato de o prefeito Paulo Márcio ter sido hospitalizado, ele não tem que assumir o cargo antes dos 15 dias, e não vê problemas em exercer o mandato estando longe da cidade. "Meu cargo não fica vago, se precisar de mim, eu pego um voo e no outro dia estou lá", disse.

Ele acrescentou que há um trâmite muito demorado, de cerca de 30 dias, para que ele assuma o lugar do prefeito, se necessário. O vice-prefeito conta com um salário de R$ 5.750,00. Jacy afirma que quando ele se ausenta da cidade por períodos maiores, opta por não receber a remuneração. No Portal da Transparência, contudo, constam pagamentos em todos os meses, desde 2016.

A prefeitura de Água Doce do Norte foi procurada, mas a reportagem de A Gazeta não conseguiu contato em nenhum dos telefones disponíveis.

Para a TV Gazeta Noroeste, o procurador do município de Água Doce do Norte, Elyanderson Augusto Ferreira de Souza, afirmou, nesta quinta-feira, que os secretários municipais estão à frente da administração enquanto o prefeito está internado e o vice está fora do país. "Não teve nenhuma alteração, a máquina está funcionamento normalmente", disse.

O procurador também recorreu à Lei Orgânica da cidade para justificar a ausência de Jacy Donato. "A Constituição Federal, por exemplo, diz que o presidente e o vice não podem se ausentar sem autorização do Congresso. A lei municipal seria de forma análoga a isso, o prefeito e o vice-prefeito não poderiam se ausentar por prazo superior a 15 dias. Só que a lei de Água Doce do Norte só fala do prefeito. Não faz referência ao vice-prefeito. Então, não há hoje impedimento para que o vice-prefeito resida em qualquer lugar", afirmou Elyanderson.

Paulo Márcio Leite Ribeiro, prefeito de Água Doce do Norte Crédito: Reprodução

Na Câmara Municipal, até hoje, nenhuma providência foi tomada sobre o fato. O presidente da Casa, Rodrigo Cigano (DEM), disse que o Legislativo nunca recebeu nenhum tipo de denúncia ou pedido de informação sobre a ausência de Jacy.

"Eu pessoalmente não sei onde ele anda. Segundo falam, a nossa Lei Orgânica tem falhas referentes a isso. E nenhum vereador propôs mudá-la. Mas quando a gente for notificar ele para assumir ele vai ter 24 horas para se apresentar", afirmou.

A Gazeta mostrando a situação na cidade, foi registrado que o Na tarde desta quinta, após a publicação demostrando a situação na cidade, foi registrado que o Ministério Público Estadual (MPES), por meio da Promotoria do município, instaurou uma notícia de fato para investigar a conduta do vice-prefeito por improbidade administrativa, por enriquecimento ilícito e dano ao erário.

Notícia de fato é um procedimento prévio, utilizado para obtenção de informações preliminares, que podem resultar ou não na instauração de procedimento investigatório.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA COM O VICE-PREFEITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, JACY RODRIGUES DA COSTA