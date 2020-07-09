Eleição surpresa realizada em novembro foi alvo de críticas e ações judiciais Crédito: Lissa de Paula/Ales

Your browser does not support the audio element. Justiça barra eleição na Assembleia: "Autonomia não é cheque em branco"

A emenda considerada inconstitucional deixava aberta a data para realização da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, possibilitando que o pleito fosse realizado por determinação do presidente. Dois dias após ser aprovada na Casa, Erick foi reeleito, em um dia, para o cargo de presidente para o biênio de 2021/2023, 14 meses antes da posse. A Constituição estadual determinava que as eleições deveriam ocorrer no dia 1º de fevereiro, neste caso, de 2021.

Na mais recente decisão, o juiz avaliou que o legislador "não tem cheque em branco para legislar da forma que lhe seja mais conveniente e oportuna", mesmo que o Supremo Tribunal Federal (STF) afirme que os artigos da Constituição Federal que determinam a forma e o tempo da eleição do chefe do poder legislativo federal não seja reproduzida automaticamente nos Estados e Municípios. A necessidade de um prazo "razoável" para realização do pleito, escreveu o juiz, é uma "regra de bom senso" que nem sequer precisaria de "conhecimento jurídico".

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Para Bonomo, no caso de antecipação na Assembleia do Espírito Santo, houve a violação de princípios constitucionais como do regime democrático, pluralismo político, igualdade e impessoalidade e publicidade. "Em primeiro lugar, a aludida EC 113/2019 é materialmente inconstitucional por antecipar, de forma exagerada, a data da eleição, sendo irrazoável e desproporcional essa medida se considerado o extenso lapso temporal entre a data a eleição e a data do início do mandato da Mesa Diretora da ALES, afrontando, assim, o espírito do regime democrático", diz no texto.

A forma como a eleição foi feita , quase "secreta" e em tempo recorde, compromete, de acordo com o magistrado, a transparência da legislatura e o princípio da publicidade: "O princípio da publicidade, que decorre o dever de transparência, proíbe a edição de atos secretos pelo poder público, determinando que a Administração atue de forma plena e transparente, até porque ela não age em nome próprio, mas sim em busca dos interesses de toda a coletividade, que, por sua vez, tem o direito de ter conhecimento dos atos praticados, até mesmo para fins de fiscalizá-lo."

A manobra, aos olhos do juiz, não só impediu que os parlamentares que tivessem interesse de concorrer à Mesa se mobilizassem para criar outra chapa, mas também privou a sociedade de ter tempo para fiscalizar e avaliar o mandato atual.

"A par disso, quando ocorre a reeleição exageradamente antecipada da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (como é o caso), a sociedade sequer teve tempo hábil para aferir se o mandato em curso daquela mesa atendeu ou não ao anseio popular, a ponto de ter a sua aprovação para continuidade (reeleição), de forma que isso poderia afetar a vontade popular de reeleição da mesma Mesa para o próximo mandato", apontou. Esse processo seria, portanto, um "atropelo do processo democrático", finaliza Bonomo.

ASSEMBLEIA PODE APROVAR NOVA EMENDA

O magistrado destaca, ainda, que não está proibido que seja feita uma nova emenda, desde que observe o processo constitucional, legal e regimental para antecipar as eleições, "desde que supridos esses dois vícios materiais apontados acima, a saber: necessidade de que a eleição não ocorra em data demasiadamente distante do início do mandato da Mesa Diretora da Assembleia do segundo biênio; e necessidade de previsão, na Constituição Estadual, de tempo mínimo razoável entre a data da convocação da eleição e a data da efetiva eleição."

A Assembleia informou que ainda não foi intimada da decisão e, logo, não poderia comentar o assunto Crédito: Carlos Alberto Silva

A Assembleia afirma que ainda não foi intimada e, por isso, não vai se manifestar sobre a decisão. Mas reitera que vai aguardar a manifestação do TRF-2, que "já decidiu favoravelmente à Ales" ao derrubar a decisão liminar de Bonomo.

O advogado Luiz Alocchio, um dos membros da OAB-ES que assinam a ação, explica que a decisão desta quarta-feira (08) substitui a liminar que havia sido derrubada e, por isso, aquela decisão favorável à Assembleia não tem relação com o que foi decidido pelo juiz. Dessa vez, foi julgado o mérito da ação civil proposta pela ordem, o que também deverá ser apreciado no TRF juntamente com a decisão de Bonomo.

Relembre o caso ponto a ponto:

ASSEMBLEIA APROVA PEC

Foi em 19 de novembro do ano passado, em uma sessão plenária, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) estadual que permite a antecipação das eleições da Mesa Diretora começou a tramitar. Apoiada pela maior parte dos deputados, a PEC tinha como relatores Vandinho Leite (PSDB) e Marcelo Santos (Podemos), ambos aliados de Erick Musso. Marcelo, inclusive, é integrante da Mesa que assinava o texto.

O texto aprovado deixava em aberto a data de eleição para Mesa Diretora, permitindo que o presidente da Casa pudesse escolher a data e horário da realização do pleito, o que aconteceu em tempo recorde: dois dias depois.

ELEIÇÃO ACONTECE DE SURPRESA

Apenas dois dias se passaram até que, no dia 27 de novembro, Erick Musso fosse reeleito para o biênio de 2021/2023 , mais de um ano antes da posse. Tudo aconteceu em uma mesma sessão e foram dados cinco minutos para que a oposição criasse uma chapa que competiria com a de Musso, o que não foi o suficiente.

Dos 29 parlamentares presentes, 24 votaram a favor e, apenas cinco, contra: Gandini (Cidadania), Sergio Majeski (PSB), Iriny Lopes (PT), Dary Pagung (PSB) e Luciano Machado (PV). Theodorico Ferraço (MDB) não estava presente.

REAÇÕES

Juristas e Ministério Público Federal também se manifestaram contra o movimento, alegando inconstitucionalidade da emenda aprovada. A ONG Transparência Capixaba e integrantes da Igreja Católica também se mobilizaram contra a eleição antecipada.

APÓS PRESSÃO, ERICK MUSSO RECUA

Com toda a repercussão negativa e diante de muita pressão, Erick Musso desistiu da eleição . No dia 4 de dezembro o republicano divulgou uma Carta ao povo do Espírito Santo, assinada por 22 deputados, sustentando que o pleito foi feito dentro da regularidade, mas que os integrantes da Mesa eleitos haviam decidido renunciar aos cargos que ocupariam no biênio seguinte em nome da paz e harmonia entre os poderes.

Mesmo com a desistência, a ação da OAB continuou tramitando, por se tratar não só da eleição realizada previamente, mas também da emenda constitucional que continuou valendo, deixando em aberto a possibilidade de realização do pleito a qualquer momento.

JUSTIÇA SUSPENDE EMENDA EM DECISÃO LIMINAR

TRF-2 DERRUBA LIMINAR

Em março deste ano, após a Assembleia recorrer das decisões da Justiça, o TRF-2 derrubou a liminar que suspendeu a emenda que permitia o adiamento das eleições, por considerar que não cabe ao Judiciário interferir nos atos internos da Assembleia e que o ato da Mesa feito posteriormente, que anulou a eleição, teria sido o suficiente para resolver.

O tribunal destacou, no entanto, que ainda julgaria o mérito do processo, ou seja, o que foi pedido pela OAB-ES. Pelo exposto, defiro o requerimento para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou que não fossem convocadas novas eleições da Mesa Diretora do biênio 2021/2022 até o julgamento da ação originária.