OAB vai pedir ao governador para mediar fechamento de comarcas no ES

Rizk agradeceu o apoio dos deputados à causa e afirmou que não pode haver ruptura institucional. “Sabemos que é uma liminar provisória e eu vou ao governador nesta semana para que possa assumir essa pauta de mediar entre os poderes, que possa colocar na mesma mesa o governador, o presidente do TJ, da Assembleia Legislativa
e também a OAB, porque fomos nós que ajuizamos a ação”, disse o presidente da OAB-ES.
“Não é interessante essa ruptura institucional entre a Assembleia e o TJ, entre a OAB e o TJ. Acho importante a gente sentar juntos e construir pontes”, concluiu Rizk, solicitando o apoio dos parlamentares.
Bahiense
, no início da reunião, ressaltou a necessidade de defender a manutenção das comarcas do Tribunal de Justiça do Estado. “Segurança também se faz com a legalidade e a legitimidade do Poder Judiciário”, exemplificou o deputado.