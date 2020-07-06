Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

OAB vai pedir ao governador para mediar fechamento de comarcas no ES

Extinção de 27 unidades do Judiciário capixaba está suspensa por liminar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Públicado em 

06 jul 2020 às 12:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Presidente da seccional capixaba da OAB, José Carlos Rizk
Presidente da seccional capixaba da OAB, José Carlos Rizk Crédito: Rafael Silva
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-ES (OAB-ES), José Carlos Rizk, revelou nesta manhã ao presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, Delegado Danilo Bahiense (PSL), que vai pedir ao governador Renato Casagrande (PSB) para mediar entre os Poderes a questão do fechamento de 27 comarcas pelo Tribunal de Justiça.
A seccional capixaba da Ordem conseguiu uma liminar, no dia 29 de junho, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que fosse suspensa qualquer medida que já tenha sido tomada no sentido de integrar as comarcas. Além disso, a decisão provisória determina que o TJES envie ao CNJ, no prazo de 15 dias, os estudos que embasaram a decisão de extinção de comarcas.
Rizk agradeceu o apoio dos deputados à causa e afirmou que não pode haver ruptura institucional. “Sabemos que é uma liminar provisória e eu vou ao governador nesta semana para que possa assumir essa pauta de mediar entre os poderes, que possa colocar na mesma mesa o governador, o presidente do TJ, da Assembleia Legislativa e também a OAB, porque fomos nós que ajuizamos a ação”, disse o presidente da OAB-ES.

Veja Também

Sem integração de comarcas, manutenção de serviços corre risco, diz TJES

Comarcas começam a ser unificadas no ES, mas integração ainda é polêmica

“Não é interessante essa ruptura institucional entre a Assembleia e o TJ, entre a OAB e o TJ. Acho importante a gente sentar juntos e construir pontes”, concluiu Rizk, solicitando o apoio dos parlamentares.
Bahiense, no início da reunião, ressaltou a necessidade de defender a manutenção das comarcas do Tribunal de Justiça do Estado. “Segurança também se faz com a legalidade e a legitimidade do Poder Judiciário”, exemplificou o deputado.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense OAB TJES Jurídico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados