Coronavírus: Vila Velha é a primeira cidade do ES com 10 mil casos

Vila Velha é a primeira cidade do ES a ultrapassar 10 mil casos de coronavírus, segundo a Sesa Crédito: Luciney Araújo

De acordo com a Sesa, com os 337 óbitos, Vila Velha registra uma taxa de mortalidade de 3,36%. No Painel Covid-19 constam também 6.055 casos suspeitos e 4.771 em investigação. A Sesa informou que a Subsecretaria de Vigilância em Saúde está providenciando o ajuste para junção das informações de casos suspeitos e em investigação, uma vez que são casos que demandam investigação das vigilâncias municipais e estadual para confirmação ou descarte da doença.

Ainda segundo o painel, 7.723 casos foram descartados pela Sesa e 7.853 pessoas já foram consideradas curadas do coronavírus no município.

O bairro com mais casos confirmados da doença em Vila Velha é a Praia da Costa, com 1.101 notificações. Itapoã vem em segundo, com 753 casos, seguido por Itaparica, que registrou 604 pacientes infectados, segundo a Sesa.

REGIÃO METROPOLITANA

Na Região Metropolitana, o número de casos confirmados do coronavírus chegou a 41.199 nesta segunda-feira (13), segundo o Painel Covid-19. São 1457 óbitos registrados pela doença, uma taxa de mortalidade de 3,54%.

A Sesa informou também que são 35.645 casos suspeitos e 18.954 em investigação na região. Foram descartados 32.684, e 29.503 pessoas foram consideradas curadas da doença