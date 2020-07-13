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Pandemia

Coronavírus: Vila Velha é a primeira cidade do ES com 10 mil casos

A Sesa informou que o município chegou aos 10.016 casos nesta segunda-feira (13), com 337 mortes registrados pela Covid-19

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 18:55
Vista aérea de Vitória e Vila Velha
Vila Velha é a primeira cidade do ES a ultrapassar 10 mil casos de coronavírus, segundo a Sesa Crédito: Luciney Araújo
Vila Velha se tornou a primeira cidade do Espírito Santo a ultrapassar a marca de 10 mil casos confirmados de coronavírus, nesta segunda-feira (13). As informações são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que apontou que são 10.016 casos confirmados no município, com 337 mortes.
De acordo com a Sesa, com os 337 óbitos, Vila Velha registra uma taxa de mortalidade de 3,36%. No Painel Covid-19 constam também 6.055 casos suspeitos e 4.771 em investigação. A Sesa informou que a Subsecretaria de Vigilância em Saúde está providenciando o ajuste para junção das informações de casos suspeitos e em investigação, uma vez que são casos que demandam investigação das vigilâncias municipais e estadual para confirmação ou descarte da doença.

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Ainda segundo o painel, 7.723 casos foram descartados pela Sesa e 7.853 pessoas já foram consideradas curadas do coronavírus no município.
O bairro com mais casos confirmados da doença em Vila Velha é a Praia da Costa, com 1.101 notificações. Itapoã vem em segundo, com 753 casos, seguido por Itaparica, que registrou 604 pacientes infectados, segundo a Sesa.

REGIÃO METROPOLITANA

Na Região Metropolitana, o número de casos confirmados do coronavírus chegou a 41.199 nesta segunda-feira (13), segundo o Painel Covid-19. São 1457 óbitos registrados pela doença, uma taxa de mortalidade de 3,54%.
A Sesa informou também que são 35.645 casos suspeitos e 18.954 em investigação na região. Foram descartados 32.684, e 29.503 pessoas foram consideradas curadas da doença
Vila Velha (10.016), Serra (9.258) e Vitória (9.079) são os três municípios com mais casos confirmados da doença, de acordo com a Sesa.

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