Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES chega a 84,03%

Região Metropolitana do Estado possui 88,68% de taxa de ocupação de UTIs, segundo a Sesa Crédito: Reprodução/TV

84,03% nesta segunda-feria (13). De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiv (UTI) nos hospitais do Espírito Santo chegou anesta segunda-feria (13). De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), o Estado possui 695 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com coronavírus e 584 estão em uso.

As enfermarias destinadas a pacientes infectados pela Covid-19, por sua vez, atingiu 63,31% de ocupação. No painel, constam 744 leitos de enfermaria, sendo que 471 destes estão ocupados. Já no total geral, somando enfermarias e UTIs, são 1.439 leitos e 1.055 estão em uso, o que representa um percentual de 73,31% de utilização.

Nesse domingo (12), segundo a Sesa, o Espírito Santo registrava um percentual de 78,56% de ocupação de UTIs. Isso representa um aumento de 5,47 pontos percentuais nas últimas 24 horas.

88,68% dos leitos ocupados. De acordo com a Sesa, são 486 leitos existentes e 431 estão sendo utilizados. O alto índice preocupa, já que o A Região Metropolitana registrou o percentual mais alto de ocupação de UTIs no Estado, comdos leitos ocupados. De acordo com a Sesa, são 486 leitos existentes e 431 estão sendo utilizados. O alto índice preocupa, já que o Governo do Estado estabeleceu o limite de 91% de ocupação para decretar medidas de risco extremo, que incluem o lockdown

A Região Norte, segundo a Sesa, possui 78 leitos de UTI e 60 estão ocupados, ou seja, um percentual de 76,93% de utilização. A Região Central, por sua vez, chegou a 75% de ocupação de UTIs, com 44 leitos disponibilizados e 33 em uso, de acordo com a Sesa.

68,97% de utilização, segundo a Sesa. São 87 leitos oferecidos e 60 estão em uso. Já a Região Sul, que na semana passada preocupava pelo rápido crescimento na taxa de ocupação de UTIs , registrou o menor índice do Estado nesta segunda-feira, comde utilização, segundo a Sesa. São 87 leitos oferecidos e 60 estão em uso.

HOSPITAIS LOTADOS

De acordo com o Painel Covid-19, nove hospitais do Espírito Santo não possuem mais vagas nas UTIs para o tratamento de pacientes com coronavírus. Destes, sete são na Região Metropolitana, um na Região Norte e um na Região Sul.

Na Região Metropolitana, os hospitais Evangélico de Vila Velha, Madre Regina Protman, Santa Mônica, São Francisco, Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Vila Velha Hospital e Vitória Apart Hospital registraram 100% de ocupação de leitos, segundo a Sesa.

Na Região Norte, por sua vez, o Hospital Rio Doce não possui mais leitos disponíveis. Na Região Sul, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí também registrou 100% de ocupação de UTIs.