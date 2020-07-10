Pressão por leitos de UTI no Sul do ES aumenta e ocupação chega a 82%

A Santa Casa de Guaçuí, no Sul do ES, está com 100% de ocupação de UTIs Crédito: Reprodução

A atualização desta quinta-feira (9) do Painel Covid-19 indicou que a Região Sul do Espírito Santo é segunda com o maior percentual de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado. De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), que alimenta o painel, o índice no Sul chegou a 82,14%.

O painel informou também que o hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí está com 100% de seus leitos de UTI ocupados, enquanto a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro do Itapemirim e possui 96,30% dos seus leitos em uso. O índice do Hospital Evangélico de Itapemirim também é alto, com 85% das UTIs sendo utilizadas.

A Região Sul possui 8.024 casos confirmados de coronavírus, com 248 óbitos decorrentes da doença, segundo o Painel Covid-19. A taxa de mortalidade está 3,09% e 5,472 pessoas já foram consideradas curadas da doença. Há ainda, como informa o painel, 3.620 casos suspeitos de coronavírus e outros 1.955 estão em investigação. 6.571 casos já foram considerados descartados pela Sesa.

Cachoeiro de Itapemirim é o município da Região Sul com o maior número de casos de coronavírus, segundo o Painel Covid-19: são 2.263 notificações confirmadas da doença. A cidada é também a 7ª no ranking geral ente os municípios do Espírito Santo. Em segundo lugar vem Marataízes, com 763 casos e Itapemirim está em terceiro, tendo registrado 586 casos de Covid-19.

AVANÇO NO INTERIOR

A pressão por mais leitos de UTI no interior do Estado é grande, dado o avanço do coronavírus nas regiões interioranas. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, já afirmou que há uma tendência à estabilização da curva de transmissão no Estado, mas o índice de transmissão do vírus ainda é mais alto no interior em relação à Grande Vitória e, por isso, não permite uma flexibilização das medidas de contenção

"Ainda há uma curva acelerada, em menor velocidade, em Vila Velha e Cariacica. Além de um crescimento acelerado no interior do Espírito Santo, que tem três semanas de atraso em relação à Grande Vitória. Por isso, a tendência de estabilização em alguns municípios não permite que o Governo Estadual ou a população tome medidas diferentes daquelas adotadas nos últimos três meses", disse.

NOVOS LEITOS

Buscando frear o avanço da pandemia do coronavírus para o Sul do Estado, o governador Renato Casagrande entregou, no último dia 29, 50 novos leitos para o tratamento de pacientes com Covid-19 no Hospital do Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. São 40 novos leitos de enfermaria e 10 de UTI.

Na ocasião, Casagrande afirmou que esse era mais um legado para o Sul do Estado dentro do plano de expansão de leitos para enfrentamento à Covid-19.

Casagrande anunciou novos leitos no em Hospital do Aquidaban Crédito: Reprodução/Twitter

TAXA DE OCUPAÇÃO