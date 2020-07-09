Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em 7 dias

Coronavírus: ES tem sequência de recordes de pior isolamento

O isolamento chegou a 44,15%. Entre os dias 02 e 08 de julho, segundo o Painel Covid-19, a média estadual alcançou os três piores índices em toda a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 20:32

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 20:32

Vila Velha - ES - Praia de Itaparica. Ciclone atinge sul do Brasil e efeitos podem chegar na costa capixaba.
Distanciamento social é a melhor forma de combate, já que não há vacina ou remédio comprovadamente testado Crédito: Vitor Jubini
Foram necessários apenas sete dias para a população capixaba demonstrar novamente o descaso com as medidas de combate à Covid-19. Neste período, compreendido entre os dias 02 e 08 de julho, último registro da taxa de isolamento, segundo o Painel Covid-19, a média estadual alcançou os três piores índices em toda a pandemia. O isolamento chegou a 44,15% nesta quarta-feira (8), o menor em toda a pandemia. Os recordes negativos obtidos acontecem em meio ao avanço do novo coronavírus no Espírito Santo e no Brasil.
Antes do intervalo observado pela reportagem, a média diária mais baixa havia sido registrada no dia 10 de junho, há quase um mês. Naquela data o índice chegou a 44,38%. Ou seja, mais da metade dos capixabas haviam saído de casa.
No último dia 02 de julho, o Espírito Santo chegou a 44,33%. Mesmo que a diferença entre os dois menores números seja pequena, evidencia a falta de comprometimento do capixaba com o isolamento, haja vista que no período entre as duas datas os casos de coronavírus aumentaram.
Já no dia 06 de julho, ainda no início da semana, o número foi ainda menor: 44,21% de isolamento entre os capixabas. O menor número em toda a pandemia foi registrado nesta quarta (8): 44,15%.
A média estadual nesta quinta-feira (9) é de 47,97%. Portanto, segundo os dados da Sesa, mais da metade dos capixabas ainda saem de casa diariamente.
O registro contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do própria Governo do Espírito Santo. O recomendado é que a taxa de isolamento seja de, no mínimo, 70% - para diminuir o risco de contágio, impedindo o avanço do novo coronavírus. Desde o dia 13 de abril, data em que começou a ser divulgada a taxa de isolamento, o Espírito Santo não chegou a atingir 60%.
O número de pessoas fora de casa compreende profissionais como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, embaladores de supermercados e outros tantos. Por outro lado, a taxa também reflete a atividade dos indivíduos que saem de casa sem máscara, várias vezes por semana, sem necessidade.

CORONAVÍRUS NO ES

O Espírito Santo chegou, nesta quinta-feira (9), aos 60.009 casos confirmados e 1.929 mortes por Covid-19, segundo os dados do Painel Covid-19. Nas últimas 24h foram 1.472 novas pessoas infectadas e 18 óbitos.

Veja Também

Coronavírus: ES tem 1.929 mortes e ultrapassa a marca de 60 mil casos

Painel Covid-19 apresenta novos dados de coronavírus no ES

Taxa de transmissão de coronavírus cai no ES; entenda por quê

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados