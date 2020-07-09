Coronavírus: ES tem sequência de recordes de pior isolamento

Distanciamento social é a melhor forma de combate, já que não há vacina ou remédio comprovadamente testado Crédito: Vitor Jubini

Foram necessários apenas sete dias para a população capixaba demonstrar novamente o descaso com as medidas de combate à Covid-19 . Neste período, compreendido entre os dias 02 e 08 de julho, último registro da taxa de isolamento, segundo o Painel Covid-19, a média estadual alcançou os três piores índices em toda a pandemia. O isolamento chegou a 44,15% nesta quarta-feira (8), o menor em toda a pandemia. Os recordes negativos obtidos acontecem em meio ao avanço do novo coronavírus no Espírito Santo e no Brasil

Antes do intervalo observado pela reportagem, a média diária mais baixa havia sido registrada no dia 10 de junho, há quase um mês. Naquela data o índice chegou a 44,38%. Ou seja, mais da metade dos capixabas haviam saído de casa.

No último dia 02 de julho, o Espírito Santo chegou a 44,33% . Mesmo que a diferença entre os dois menores números seja pequena, evidencia a falta de comprometimento do capixaba com o isolamento, haja vista que no período entre as duas datas os casos de coronavírus aumentaram.

A média estadual nesta quinta-feira (9) é de 47,97%. Portanto, segundo os dados da Sesa, mais da metade dos capixabas ainda saem de casa diariamente.

O registro contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do própria Governo do Espírito Santo . O recomendado é que a taxa de isolamento seja de, no mínimo, 70% - para diminuir o risco de contágio, impedindo o avanço do novo coronavírus. Desde o dia 13 de abril, data em que começou a ser divulgada a taxa de isolamento, o Espírito Santo não chegou a atingir 60%.

O número de pessoas fora de casa compreende profissionais como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, embaladores de supermercados e outros tantos. Por outro lado, a taxa também reflete a atividade dos indivíduos que saem de casa sem máscara, várias vezes por semana, sem necessidade.

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