Gráfico mostra a taxa de transmissão no Estado Crédito: Divulgação/Governo do Estado

No dia 3 de abril, a taxa geral do Estado era de 3,42, ou seja, um grupo de 10 pessoas era capaz de contaminar 34. No dia 8 do mês seguinte, foi para 1,76, quando 10 pessoas infectavam outras 17. No balanço do dia 26 de junho, a taxa estava em 1,18, ou seja, 10 pessoas transmitiam a doença para 11.

Nos municípios do interior, no dia 3 de abril, o índice era 2,56, quando 10 pessoas podiam contaminar 25. No dia 8 de maio, a taxa foi para 1,99. Naquele período, 10 contaminados passavam a doença para outras 19. No último levantamento, realizado no dia 26 de junho, estava em 1,54, sendo que 10 pessoas infectavam 15.

Your browser does not support the audio element. Taxa de transmissão de coronavírus cai no ES; Entenda por quê

De acordo com o núcleo de estudos, a maior redução foi percebida na Região Metropolitana. No dia 3 de abril, a RT da Grande Vitória era de 3,6. À época, 10 pessoas contaminavam 36. Na primeira semana de maio foi para 1,62, quando 10 doentes transmitiam o vírus para 16. Na última análise diária, os técnicos perceberam que o índice de transmissão estava em 0,92. Neste período, 10 pacientes eram responsáveis por passar o coronavírus para 9 pessoas.

Porém, vale ressaltar que os dados de 26 de junho indicados nas tabelas ainda não são os consolidados. Os dados para calcular a taxa de transmissão são retirados do Painel Covid-19 , que passa por atualizações diárias com a inclusão de resultados de novos exames. São levados em consideração o número de curados, positivados, óbitos, além do índice de isolamento social.

"A Grande Vitória foi a região que mais contribuiu com essa redução, mas não devemos comemorar esses dados. Tudo tem que ser observado com muita prudência. Os possíveis fatores para a queda são a estratégia do isolamento social combinada com o uso de máscaras e a suspensão de atividades comerciais" Pablo Lira - Diretor-presidente do IJSN

Gráfico mostra a taxa de transmissão na região metropolitana do ES Crédito: Divulgação/Governo do Estado

Além dos protocolos adotados pelo governo do Estado, Lira também destaca a expansão de leitos instalados exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19 nos municípios capixabas. Esses indicadores demonstram que estamos no maior controle da pandemia e uma tendência de redução da taxa de transmissão da doença no Estado, avalia.