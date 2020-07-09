Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Índice de contaminação

Taxa de transmissão de coronavírus cai no ES; entenda por quê

O grupo de estudos formado por técnicos do governo do Estado e da Ufes analisou a taxa de contaminação no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 09:11

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 09:11

Gráfico mostra a taxa de transmissão no Estado
Gráfico mostra a taxa de transmissão no Estado Crédito: Divulgação/Governo do Estado
A taxa de transmissão (RT) de coronavírus caiu no Espírito Santo. É o que indicam os dados do núcleo interinstitucional de estudos epidemiológicos formado por técnicos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No dia 3 de abril, a taxa geral do Estado era de 3,42, ou seja, um grupo de 10 pessoas era capaz de contaminar 34. No dia 8 do mês seguinte, foi para 1,76, quando 10 pessoas infectavam outras 17. No balanço do dia 26 de junho, a taxa estava em 1,18, ou seja, 10 pessoas transmitiam a doença para 11.
Nos municípios do interior, no dia 3 de abril, o índice era 2,56, quando 10 pessoas podiam contaminar 25. No dia 8 de maio,  a taxa foi para 1,99. Naquele período, 10 contaminados passavam a doença para outras 19. No último levantamento, realizado no dia 26 de junho, estava em 1,54, sendo que 10 pessoas infectavam 15.
Taxa de transmissão de coronavírus cai no ES; Entenda por quê
De acordo com o núcleo de estudos, a maior redução foi percebida na Região Metropolitana. No dia 3 de abril, a RT da Grande Vitória era de 3,6. À época, 10 pessoas contaminavam 36. Na primeira semana de maio foi para 1,62, quando 10 doentes transmitiam o vírus para 16. Na última análise diária, os técnicos perceberam que o índice de transmissão estava em 0,92. Neste período, 10 pacientes eram responsáveis por passar o coronavírus para 9 pessoas.
Porém, vale ressaltar que os dados de 26 de junho indicados nas tabelas ainda não são os consolidados. Os dados para calcular a taxa de transmissão são retirados do Painel Covid-19 , que passa por atualizações diárias com a inclusão de resultados de novos exames. São levados em consideração o número de curados, positivados, óbitos, além do índice de isolamento social. 
Por conta disso, os dados de 26 de junho são verificamos novamente após duas semanas e podem sofrer alterações. 
"A Grande Vitória foi a região que mais contribuiu com essa redução, mas não devemos comemorar esses dados. Tudo tem que ser observado com muita prudência. Os possíveis fatores para a queda são a estratégia do isolamento social combinada com o uso de máscaras e a suspensão de atividades comerciais"
Pablo Lira - Diretor-presidente do IJSN
Gráfico mostra a taxa de transmissão na região metropolitana do ES
Gráfico mostra a taxa de transmissão na região metropolitana do ES Crédito: Divulgação/Governo do Estado
Além dos protocolos adotados pelo governo do Estado, Lira também destaca a expansão de leitos instalados exclusivamente para tratamento de pacientes com Covid-19 nos municípios capixabas. Esses indicadores demonstram que estamos no maior controle da pandemia e uma tendência de redução da taxa de transmissão da doença no Estado, avalia.
Gráfico mostra a taxa de transmissão nos municípios do interior do ES
Gráfico mostra a taxa de transmissão nos municípios do interior do ES Crédito: Divulgação/Governo do Estado

Veja Também

Por que o ES registrou 2 mil novos casos de coronavírus em um único dia?

Coronavírus: entenda por que os leitos de UTI estão sob pressão no ES

Anvisa libera testes de vacina chinesa contra o novo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados