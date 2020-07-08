Por que o ES registrou 2 mil novos casos de coronavírus em um único dia?

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo as informações do Painel Covid-19, da Sesa , atualizado na tarde da última terça-feira (07), em 24 horas foram divulgados 2.156 casos de pessoas infectadas e 43 óbitos no Estado. Ao todo, já são 56.703 casos e 1.879 mortes causadas pelo coronavírus no Espírito Santo.

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria da Saúde para explicar os motivos que levaram o grande salto no número de casos divulgados entre a última segunda-feira (06) e a terça (07) no Painel Covid-19. Por nota, a Sesa informou que o total de 2.156 casos confirmados em 24 horas está relacionado à agilidade nas análises realizadas pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES).

CAPACIDADE DE TESTAGEM

Ou seja, com mais testes sendo realizados pelo Laboratório Central, há mais resultados positivos. Além das amostras analisadas pelo Lacen, são informados no sistema os resultados dos testes rápidos positivados, que também estão sendo ampliados no Estado.

MUNICÍPIOS AMPLIAM TESTES RÁPIDOS

Um exemplo de município que viu os números de infectados crescer após aumentar a quantidade de testes rápidos na população foi Linhares, no Norte do Estado. Esses exames começaram a ser realizados no dia 1º de junho e, em apenas 31 dias, o dado de confirmação de Covid-19 na cidade disparou chegando quase 1.000%

Só neste mês de julho, a prefeitura de Linhares informou que, para ampliar a detecção de pessoas com o novo coronavírus, adquiriu mais 10 mil testes rápidos, com resultado em até 15 minutos. O município afirmou, ainda, que em 1.500 testes realizados, 500 pacientes tiveram resultado positivo. Os números representam um percentual de 33% de casos positivos somente por esse tipo de testagem.

AUMENTO DE CASOS NO INTERIOR DO ESTADO

Nas últimas semanas o interior do Estado tem mostrado dados preocupantes sobre os números de infectados , cada vez maiores. Quando trata-se de taxa de ocupação de leitos nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), o Norte do Espírito Santo tem os piores dados, com 90,76% dos leitos já ocupados.

Só em Linhares, dois hospitais estão com 100% das vagas preenchidas. No mês de maio, por exemplo, o município tinha 118 casos confirmados e passou para 934 em epenas um mês. Hoje, já são 2.647.

Em toda a região Norte, há apenas 11 vagas disponíveis para atender a população de todos os municípios. Na região Central, há 51 vagas, no Sul são 69 e na Região Metropolitana há 244 leitos de UTI, segundo dados do Painel Covid-19 desta terça-feira (07).

Veja quais são os municípios do interior com mais casos confirmados de coronavírus:

Linhares (2.647 casos e 42 mortes);



(2.647 casos e 42 mortes); Colatina (2.200 casos e 42 mortes);



(2.200 casos e 42 mortes); Cachoeiro de Itapemirim (2.179 casos e 78 mortes);



(2.179 casos e 78 mortes); Aracruz (1.259 casos e 35 mortes) ;



(1.259 casos e 35 mortes) ; Guarapari (1.148 casos e 51 mortes);



(1.148 casos e 51 mortes); Marataízes (749 casos e 36 mortes);



(749 casos e 36 mortes); Itapemirim (559 casos e 31 mortes).



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