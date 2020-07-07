ES bate novo recorde de pior índice de isolamento em toda a pandemia

A taxa de isolamento não tem refletido a preocupação dos capixabas com a pandemia do novo coronavírus. Mesmo com o crescente número de casos confirmados e de óbitos provocados pela doença, o Espírito Santo voltou a registrar o pior índice de isolamento em toda a pandemia. Segundo o Painel Covid-19, nesta segunda-feira (6), o grau de isolamento ficou em 44,21%, número inferior ao registrado no último dia 2 de julho, quando o ES atingiu um recorde negativo de 44,33%.
Os números estão abaixo do que é recomendado pelo Governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde, que é de 70% de isolamento social. O distanciamento social é a única forma de combate à Covid-19, uma vez que não há vacina que evite o contágio ou medicamento comprovadamente testado para amenizar os efeitos da doença.
A nova menor marca registrada teve colaboração de um município do Noroeste do Espírito Santo. Também nesta segunda-feira (6), Marilândia registrou um índice de 23,28% de isolamento social. O número é o mais baixo entre todos os município desde o início da pandemia.
Ao passo que o Espírito Santo bate um recorde de casos confirmados em apenas um dia, como foi nesta terça (7) com 2.156 novas pessoas infectadas, o isolamento social tem sido relativizado ou até ignorado, como mostram os números.
Ultrapassando os 55% durante os finais de semana, quando há uma tendência ao isolamento social, durante a semana ocorre um maior relaxamento dos cuidados no combate à pandemia.
Desde o início da pandemia há a recomendação para que, em caso de necessidade, o cidadão saia de casa com máscara. Não havendo necessidade de sair, permanecendo em casa, a tentativa de achatamento da curva de contágio ganha maior capacidade.
CORONAVÍRUS NO ES
Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Estado registrou mais de 2 mil casos confirmados do novo coronavírus em apenas 24h. Foram 2.156 pessoas infectadas, segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Além disso, foram mais 43 óbitos provocados pela doença.