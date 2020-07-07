Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números em crescimento

ES bate novo recorde de pior índice de isolamento em toda a pandemia

Nesta segunda (6), o grau de isolamento ficou em 44,21%, número inferior ao registrado no último dia 2, quando o ES atingiu um recorde negativo de 44,33%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 20:02

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 20:02

Praia da Guarderia em Vitória
Praia da Guarderia em Vitória; cena é semelhante ao que acontecia em verões passados Crédito: Ricardo Medeiros
A taxa de isolamento não tem refletido a preocupação dos capixabas com a pandemia do novo coronavírus. Mesmo com o crescente número de casos confirmados e de óbitos provocados pela doença, o Espírito Santo voltou a registrar o pior índice de isolamento em toda a pandemia. Segundo o Painel Covid-19, nesta segunda-feira (6), o grau de isolamento ficou em 44,21%, número inferior ao registrado no último dia 2 de julho, quando o ES atingiu um recorde negativo de 44,33%.
Os números estão abaixo do que é recomendado pelo Governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde, que é de 70% de isolamento social. O distanciamento social é a única forma de combate à Covid-19, uma vez que não há vacina que evite o contágio ou medicamento comprovadamente testado para amenizar os efeitos da doença.
A nova menor marca registrada teve colaboração de um município do Noroeste do Espírito Santo. Também nesta segunda-feira (6), Marilândia registrou um índice de 23,28% de isolamento social. O número é o mais baixo entre todos os município desde o início da pandemia.
Ao passo que o Espírito Santo bate um recorde de casos confirmados em apenas um dia, como foi nesta terça (7) com 2.156 novas pessoas infectadas, o isolamento social tem sido relativizado ou até ignorado, como mostram os números.
Ultrapassando os 55% durante os finais de semana, quando há uma tendência ao isolamento social, durante a semana ocorre um maior relaxamento dos cuidados no combate à pandemia.
Desde o início da pandemia há a recomendação para que, em caso de necessidade, o cidadão saia de casa com máscara. Não havendo necessidade de sair, permanecendo em casa, a tentativa de achatamento da curva de contágio ganha maior capacidade.

CORONAVÍRUS NO ES

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Estado registrou mais de 2 mil casos confirmados do novo coronavírus em apenas 24h. Foram 2.156 pessoas infectadas, segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Além disso, foram mais 43 óbitos provocados pela doença.

Veja Também

Coronavírus: Marilândia registra pior taxa de isolamento do ES

Falas de Bolsonaro contra isolamento podem ter matado mais eleitores, diz estudo

"Capixabas cansaram do isolamento, mas risco é enorme", alerta médico do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados