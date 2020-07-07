Coronavírus: Marilândia registra pior taxa de isolamento do ES

Aproximadamente oito em cada dez moradores de Marilândia descumpriram as regras de distanciamento social e saíram de suas residências na última segunda-feira (6). Segundo informações do Painel Covid-19, o município localizado no Noroeste do Espírito Santo registrou uma taxa de isolamento de 23,28%, o pior número de uma cidade em toda a pandemia. A média estadual, considerando os dados disponibilizados até esta terça-feira (7), é de 48,05%.
A taxa apontada é inferior ao recomendado pelo Governo do Estado e por entidades de saúde ao redor do mundo, que é de 70% de isolamento social.
A título de comparação, descartando os números durante o fim de semana, quando há uma tendência maior de isolamento, na última sexta-feira (3) Marilândia registrou um índice de 44,08%, quase o dobro do indicado nesta segunda (6).
A taxa de isolamento do município é seguida, com certa distância, por números registrados em Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. As cidades tiveram índice de 38,33% e 38,87%, respectivamente.
O levantamento divulgado no Painel Covid-19 é feito de acordo com os dados enviados por aplicativos para acompanhar o deslocamento de usuários.
O registro coincide com a data em que o Espírito Santo alcançou a pior média de isolamento desde o início da pandemia. Segundo os dados, o índice de isolamento do Estado chegou a 44,21% nesta segunda-feira (6). A menor marca havia sido registrada no último dia 2. Na data, o painel exibia 44,33% de média.
O Espírito Santo registra, até a tarde desta terça-feira (7), 56.703 casos confirmados e 1.879 mortes provocadas pelo novo coronavírus, segundo os números divulgados pelo Governo do ES.