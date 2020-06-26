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Abaixo da média

Espírito Santo tem o sexto pior índice de isolamento social do Brasil

Apenas 37% dos capixabas têm cumprido a recomendação de ficar em casa para conter a pandemia do novo coronavírus; cenário mais crítico é o de Tocantins

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 20:20
Praias e quiosques cheios durante a pandemia
Apesar da pandemia, praias e quiosques cheios viraram um cenário comum nas últimas semanas no ES Crédito: Fernando Madeira
O índice de isolamento social do Espírito Santo é o sexto pior do Brasil. Nesta quinta-feira (25), apenas 37% dos capixabas ficaram em casa  taxa que também está abaixo da média nacional (38,3%) para a data. As informações são da Inloco, uma empresa de tecnologia que atua no ramo de geolocalização.
Considerando todo o país, o Estado capixaba só aparece atrás de TocantinsGoiásMinas GeraisMaranhão e Mato Grosso do Sul  cujos índices variaram entre 36,3% e 36,94%. Até São Paulo, epicentro nacional da doença, apresentou um isolamento social ligeiramente melhor: de 37,2%.
Durante a última semana, com exceção do domingo (21), nenhum Estado chegou a ter metade da população em casa. O isolamento social é a estratégia apontada por especialistas como a mais eficaz para combater a pandemia do novo coronavírus e o ideal é que fosse superior a 70%.
Nesse mesmo período, o Acre foi o que apresentou melhor desempenho, com o índice quase sempre acima de 42%. Como de costume, os níveis de isolamento social apresentaram uma melhora no último final de semana, únicos dois dias em que o Espírito Santo superou a marca dos 40%.

10% A MENOS QUE OS DADOS OFICIAIS

Em comparação com as informações divulgadas pelo Governo Estadual, a diferença no índice de isolamento social desta quinta-feira (25) supera os dez pontos percentuais. Para a data, os dados oficiais apontam 48,34% dos capixabas em casa. Já nesta sexta-feira (26), o índice caiu para 45,94%.

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