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Combate ao coronavírus

Linhares anuncia compra de mais 10 mil testes para diagnosticar Covid-19

O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais pelo prefeito da cidade na noite desta quinta-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 11:18

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 11:18

Linhares anuncia compra de mais dez mil testes para diagnosticar Covid-19
Linhares anuncia compra de mais dez mil testes para diagnosticar Covid-19 Crédito: Prefeitura de Linhares/Reprodução
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, anunciou durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais na noite desta quinta-feira (2), a compra de mais 10 mil testes usados para detectar pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Outros 8 mil testes já haviam sido adquiridos pelo município desde o início da pandemia.
Linhares anuncia compra de mais 10 mil testes para diagnosticar Covid-19
No anúncio, feito durante a live, Zanon reforçou ações desenvolvidas no município para conter o avanço da Covid-19. Sobre os testes, o prefeito ressaltou o novo investimento e explicou o que motivou a compra.
Quero aqui falar dos oito mil testes que adquirimos e mais 10 mil que estamos adquirindo, além do que o Estado tem nos ajudado também com quase 3 mil testes. Então, Linhares, a gente tem visto o número de contaminados toda noite sendo divulgado aumentando. É porque, com todo o respeito, poucos estão testando nesse país como nós aqui em Linhares".
"E no momento em que você testa, tanto nos assintomáticos quanto nos sintomáticos, a gente detecta quem são infectados. Isso é bom. Testar, testar e testar foi orientação que o mundo nos deu desde o primeiro momento, desde dezembro. Porque a gente testando, a gente tem condições de identificar onde temos os focos e quais as medidas mais urgentes temos que tomar para ter um controle e um atendimento desses contaminados, e é isso que estamos fazendo"
Guerino Zanon - Prefeito de Linhares

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O chefe do Executivo comentou ainda que a testagem do maior número de pessoas ajuda na tomada de decisões e, principalmente, na elaboração de medidas mais assertivas para combater a doença. Autorizei esta semana novamente a secretaria adquirir mais 10 mil testes, então isso está sendo feito. A gente quer ter condições de todas as decisões que vamos tomar, a gente esteja fundamentado em algo científico, e esse algo científico é o teste que vai nos dizer como atuar nessa pandemia, explicou.
Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

O QUE DIZ A PREFEITURA

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Linhares na manhã desta sexta-feira (3), para saber mais detalhes sobre o processo de compra, qual o tipo de teste está sendo adquirido e quanto será investido na aquisição dos testes. A prefeitura respondeu que está apurando as informações e, assim que tiver as respostas, irá entrar em contato com a reportagem. 

AVANÇO DA PANDEMIA

De acordo com dados do boletim divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (2), o município de Linhares contabiliza 2.147 casos confirmados do novo coronavírus. Trinta e oito pessoas morreram vítimas da doença.
Segundo o boletim, 768 pessoas que tiveram a Covid-19 são consideradas curadas clinicamente e 1.291 seguem em isolamento domiciliar.

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