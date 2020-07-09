Painel Covid-19 apresenta novos dados de coronavírus no ES

Painel Covid-19 passa a apresentar novos dados Crédito: Sesa

Também de acordo com a Sesa, os dados referentes a "casos suspeitos" e "em investigação" passarão a ser somados a partir desta quinta-feira (09), representando uma única informação.

CASOS NO ES

O Espírito Santo chegou aos 58.537 casos e 1.911 mortes por Covid-19, doença causada pelo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (08). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que, apenas nas últimas 24 horas, a doença infectou 1.834 pessoas e resultou em 32 óbitos.

Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 9.387 registros da doença, seguido pela Serra (8.757), Vitória (8.592) e Cariacica (6.517).

Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.131 pessoas infectadas.