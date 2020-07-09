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Painel Covid-19 apresenta novos dados de coronavírus no ES

Segundo a Sesa, dados referentes a 'casos suspeitos' e 'em investigação' passarão a ser somados a partir desta quinta-feira (09)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 21:37

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 21:37

Painel Covid-19 passa a apresentar novos dados
Painel Covid-19 passa a apresentar novos dados Crédito: Sesa
O Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), sofreu alteração nesta quarta-feira (08), apresentando novas categorias de dados sobre a pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, quais sejam casos suspeitos, descartados, em investigação e notificados. Questionada sobre a mudança, a secretaria informou que foi uma medida espontânea para aumentar ainda mais a transparência do painel.
Também de acordo com a Sesa, os dados referentes a "casos suspeitos" e "em investigação" passarão a ser somados a partir desta quinta-feira (09), representando uma única informação.

CASOS NO ES

O Espírito Santo chegou aos 58.537 casos e 1.911 mortes por Covid-19, doença causada pelo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (08). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que, apenas nas últimas 24 horas, a doença infectou 1.834 pessoas e resultou em 32 óbitos.
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 9.387 registros da doença, seguido pela Serra (8.757), Vitória (8.592) e Cariacica (6.517).
Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.131 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 38.609 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,26% e, até agora, 126.924 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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