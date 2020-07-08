Com leve redução, índice de ocupação de UTIs no ES chega a 84,24%

Casagrande anunciou novos leitos no Hospital do Aquidaban Crédito: Reprodução/Twitter

O índice de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com coronavírus no Espírito Santo atingiu 84,24% nesta quarta-feira (08), percentual ligeiramente menor que o apresentado nessa terça-feira (07) pelo Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) , cuja atualização informou que há 698 leitos no Estado e 588 estão ocupados.

Já as enfermarias do Espírito Santo estão com 66,44% da capacidade ocupada. Segundo a Sesa, são 736 leitos de enfermaria para tratar infectados pelo coronavírus e 489 estão ocupados. Já o total de leitos, somando enfermarias e UTIs, é de 1.434 leitos, sendo que 1.077 estão em uso, um percentual de 75,10% de ocupação.

A Região Norte do Estado possui o maior índice de ocupação de UTIs para tratar pacientes com coronavírus no Espírito Santo, com 87,18%. Dos 78 leitos de UTI disponibilizados, 68 estão ocupados. A situação na região contou com uma melhora significativa, já que, em 24h, foi registrada uma redução de 6,41 pontos percentuais.

A Região Metropolitana registrou 86,23% de utilização dos leitos de UTI, com 494 existentes e 426 ocupados. A Região Sul registrou um percentual de 76,83% de ocupação de UTIs, com 82 vagas oferecidas e 63 em uso. Já a Região Central possui 44 leitos de UTI e 31 estão sendo utilizados, o que representa 70,45% de ocupação.

HOSPITAIS SEM LEITOS DISPONÍVEIS

A atualização do Painel Covid-19 nesta quarta-feira (08) indicou que sete hospitais do Espírito Santo não possuem mais leitos de UTI disponíveis para tratar pacientes que tenham contraído a Covid-19. A Região Norte, que possui o maior índice de ocupação de UTIs, possui dois hospitais com 100% de ocupação.

Na Região Norte, o Hospital Geral de Linhares e o Hospital Rio Doce, ambos localizados em Linhares, não possuem mais vagas de UTI para pacientes com coronavírus. Os outros dois hospitais da região, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares e o Hospital Meridional de São Mateus já estão com 73,33% e 90% de ocupação nas UTIs, respectivamente.