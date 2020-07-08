Coronavírus: ES registra 1.911 mortes e mais de 58 mil casos

Vacinas para combater a Covid-19 estão sendo testadas Crédito: Pixabay

O Espírito Santo chegou aos 58.537 casos e 1.911 mortes por Covid-19, doença causada pelo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (08). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou 1.834 pessoas e resultou em 32 óbitos.

Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 9.387 registros da doença, seguido pela Serra (8.757), Vitória (8.592) e Cariacica (6.517).

Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.131 pessoas infectadas.