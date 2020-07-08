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Pandemia

Coronavírus: ES registra 1.911 mortes e mais de 58 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), foram registrados 1.834 casos confirmados em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 16:26

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:26

Cientista, coronavírus, vacina, covid-19
Vacinas para combater a  Covid-19 estão sendo testadas Crédito: Pixabay
O Espírito Santo chegou aos 58.537 casos e 1.911 mortes por Covid-19, doença causada pelo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (08).  As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que mostrou que apenas nas últimas 24 horas a doença infectou  1.834 pessoas e resultou em  32 óbitos.
Entre os municípios mais afetados, Vila Velha permanece como líder no ranking do Estado, com 9.387 registros da doença, seguido pela Serra (8.757), Vitória (8.592) e Cariacica (6.517).
Já entre bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.131 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 38.609 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,26% e, até agora, 126.924 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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