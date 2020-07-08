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Coronavírus no ES

Colatina confirma mais cinco óbitos e chega a 48 mortos pela Covid-19

De acordo com informações da prefeitura, as vítimas são duas mulheres e três homens, com idades entre 50 e 90 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 19:23

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 19:23

Leito de internação no Hospital Sílvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação / Governo do ES
Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, nesta quarta-feira (8), mais cinco mortes por Covid-19, totalizando 48 óbitos por coronavírus no município. O total de casos também foi atualizado com mais  123 exames positivados, chegando a 2.323 pacientes com o novo coronavírus na cidade. 
Desde o início da pandemia, esse é o dia que o município mais registrou mortes pelo novo coronavírus. Segundo a prefeitura, as vítimas, confirmadas nesta quarta-feira (8), são duas mulheres e três homens, com idades entre 50 e 90 anos.

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Em nota de pesar, a prefeitura lamentou as cinco mortes e reforçou o pedido para que a população cumpra as medidas de isolamento social. "Nos ajude a conscientizar a todos sobre a gravidade da situação que estamos atravessando. É necessário seguir as medidas de prevenção já amplamente difundidas", diz a nota.

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