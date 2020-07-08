Colatina confirma mais cinco óbitos e chega a 48 mortos pela Covid-19

Desde o início da pandemia, esse é o dia que o município mais registrou mortes pelo novo coronavírus. Segundo a prefeitura, as vítimas, confirmadas nesta quarta-feira (8), são duas mulheres e três homens, com idades entre 50 e 90 anos.

Em nota de pesar, a prefeitura lamentou as cinco mortes e reforçou o pedido para que a população cumpra as medidas de isolamento social. "Nos ajude a conscientizar a todos sobre a gravidade da situação que estamos atravessando. É necessário seguir as medidas de prevenção já amplamente difundidas", diz a nota.