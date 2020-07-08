Prefeitura alerta sobre golpe de falso agente do coronavírus no ES

Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia

Suspeitos estão se passando por profissionais da saúde e tentando entrar em residências de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, para aplicar golpes. De acordo com a prefeitura, moradores relataram que os golpistas se apresentam como agentes de combate ao coronavírus . Nesta terça-feira (7), o Executivo emitiu um comunicado alertando sobre a ação dos criminosos nas ruas da cidade.

A prefeitura afirmou que algumas pessoas relataram ter recebido a visita de dois homens. De acordo com a descrição da população, esses suspeitos se apresentam bem vestidos, inclusive utilizando crachás e coletes, para tentar convencer o morador que realmente são profissionais da saúde.

No comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que não está realizando visita às residências e ninguém do município, e nem do Estado, está fazendo levantamentos ou qualquer tipo de trabalho nas casas. A prefeitura destacou que o morador que for vítima desse tipo de abordagem deve informar imediatamente para Polícia Militar e também fazer o registro no site da Polícia Civil.

INQUÉRITO SOROLÓGICO

O município de Nova Venécia esteve entre os 19 que participaram do Inquérito Sorológico, mas o Executivo destacou que as visitas terminaram o dia 24 de junho. A campanha realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizou, em quatro etapas, a testagem da população capixaba para detecção de anticorpos do novo coronavírus.

Inquérito Sorológico realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no ES Crédito: Divulgação / Sesa

POLÍCIA CIVIL FOI INFORMADA DA PRESENÇA DOS GOLPISTAS

De acordo com a Polícia Civil, populares afirmam que têm recebido visitas de indivíduos com uniformes semelhantes ao da Secretaria de Saúde. No entanto, não há, até o momento, registro de Boletim de Ocorrência relatando práticas criminosas relacionadas a tais visitas.

A polícia informou ainda que a Delegacia Regional de Nova Venécia tem dialogado com a comunidade e com a administração municipal, no sentido de orientar sobre medidas de segurança para toda a população.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a principal orientação é para que as pessoas não abram as portas e destacou outras medidas para evitar esse tipo de golpe. São elas: