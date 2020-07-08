Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova Venécia

Prefeitura alerta sobre golpe de falso agente do coronavírus no ES

A prefeitura de Nova Venécia afirma que moradores foram abordados por suspeitos bem vestidos, utilizando crachás e coletes, para convencer as vítimas que são profissionais da saúde

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 16:14
Prefeitura de Nova Venécia
Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia
Suspeitos estão se passando por profissionais da saúde e tentando entrar em residências de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, para aplicar golpes. De acordo com a prefeitura, moradores relataram que os golpistas se apresentam como agentes de combate ao coronavírus. Nesta terça-feira (7), o Executivo emitiu um comunicado alertando sobre a ação dos criminosos nas ruas da cidade.
A prefeitura afirmou que algumas pessoas relataram ter recebido a visita de dois homens. De acordo com a descrição da população, esses suspeitos se apresentam bem vestidos, inclusive utilizando crachás e coletes, para tentar convencer o morador que realmente são profissionais da saúde.

Veja Também

Correios alertam sobre golpes na internet e cuidados com perfis falsos

Os 10 golpes contra o consumidor que avançam na pandemia

No comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que não está realizando visita às residências e ninguém do município, e nem do Estado, está fazendo levantamentos ou qualquer tipo de trabalho nas casas. A prefeitura destacou que o morador que for vítima desse tipo de abordagem deve informar imediatamente para Polícia Militar e também fazer o registro no site da Polícia Civil.

INQUÉRITO SOROLÓGICO

O município de Nova Venécia esteve entre os 19 que participaram do Inquérito Sorológico, mas o Executivo destacou que as visitas terminaram o dia  24 de junho. A campanha realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizou, em quatro etapas, a testagem da população capixaba para detecção de anticorpos do novo coronavírus.
Inquérito Sorológico  testagem da Covid-19  é realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no ES
Inquérito Sorológico realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no ES Crédito: Divulgação / Sesa

POLÍCIA CIVIL FOI INFORMADA DA PRESENÇA DOS GOLPISTAS

De acordo com a Polícia Civil, populares afirmam que têm recebido visitas de indivíduos com uniformes semelhantes ao da Secretaria de Saúde. No entanto, não há, até o momento, registro de Boletim de Ocorrência relatando práticas criminosas relacionadas a tais visitas.
A polícia informou ainda que a Delegacia Regional de Nova Venécia tem dialogado com a comunidade e com a administração municipal, no sentido de orientar sobre medidas de segurança para toda a população.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que a principal orientação é para que as pessoas não abram as portas e destacou outras medidas para evitar esse tipo de golpe. São elas:
  • Caso a pessoa se identifique como profissional da saúde, exija crachá ou documento funcional, e confirme se esta pessoa realmente é funcionária da prefeitura, ligando para a Secretaria de Saúde;
  • Não forneça informações pessoais, como números de documentos, cartão de crédito ou outros dados;
  • Não assine documentos, formulários ou qualquer outro papel;
  • Em caso de suspeita de crime em andamento, acionar a PM imediatamente por meio do 190;
  • Caso o cidadão acredite que já tenha sido vítima de crime, deve registrar um Boletim de Ocorrência, na delegacia do município, munida de todo material que comprove o fato e auxilie nas investigações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados