Série sobre João de Deus no Globoplay mostra médium em Colatina

João de Deus opera cirurgia espiritual no olho de um homem em Colatina, no Espírito Santo Crédito: TV Gazeta/Cedoc

João de Deus faz atendimento a homem em Colatina, no Espírito Santo Crédito: TV Gazeta/Cedoc

Em março deste ano, o espírita foi liberado da cadeia para cumprir a pena em prisão domiciliar por fazer parte do grupo de risco da contaminação pelo novo coronavírus. O médium condenado tem 78 anos de idade.

Nas imagens de Colatina, cedidas à produção pela TV Gazeta , afiliada da TV Globo no Espírito Santo , é possível ver filas de fieis aguardando atendimento e comprando itens que o médium anunciava como um preparado fluidificado feito à base de ervas importadas da Índia. O "remédio" espiritual, na ocasião, era comercializado por R$ 3 cada frasco e prometia complementar o tratamento de cura.

Preparado fluidificado à base de ervas importadas da Índia vendido por João de Deus em Colatina, no Espírito Santo, por R$ 3 cada frasco Crédito: TV Gazeta/Cedoc

500 VOLUNTÁRIOS Foi o número de pessoas que trabalharam com João de Deus em dois dias de atendimento em Colatina, no Espírito Santo.

"DIZ QUE O HOMEM CURA MESMO"

A reportagem completa de que foram retirados os trechos que passam na série do Globoplay ainda revelam algumas pessoas que foram buscar atendimento com João de Deus, em Colatina - incluindo cenas de cirurgias espirituais. O policial Ademir da Silva aparece com um homem em uma cadeira de rodas na gravação e diz: "Vim trazer ele para ver se ele fica bom. Diz que o homem cura mesmo, então vim aqui. Ele está com muita fé que vai ser curado e sairá da cadeira".

33 ENTIDADES É o número de espíritos que João de Deus dizia incorporar em 1996, época em que atendeu em Colatina, no Espírito Santo. Entre eles, nomes famosos como Dom Inácio de Loyola e Bezerra de Menezes

No dia seguinte à primeira entrevista, cedida pela TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, o mesmo agente reclamou: "(João de Deus) é um tremendo farsante. O povo vem aleijado e volta mais aleijado ainda". A razão pela mudança de opinião não foi explicada pelo homem que buscou a cura com o médium.

E, já naquela época, a cura supostamente prometida não era a única coisa que era questionada. A água fluidificada e ervas importadas da Índia por João de Deus, vendidas pela equipe do médium, já eram alvo de críticas. Na ocasião, cada frasco de um preparado espírita era vendido por R$ 3. "Já fui atendida e vou tomar os remédios. Minha mãe vai tomar, né?", disse uma mulher que havia passado pelos trabalhos de João de Deus no local.