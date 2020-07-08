Painel Covid-19 exibe dados da pandemia no sistema prisional do ES

Duas pessoas que cumpriam pena no sistema prisional morreram pela Covid-19 Crédito: Shutterstock

Assim como funciona com a população em geral no Painel Covid-19, o site é atualizado diariamente e exibe, entre outras informações, o número de óbitos e de casos confirmados. Uma extensão revela o impacto da pandemia do novo coronavírus entre as pessoas privadas de liberdade.

Painel Covid-19 mostra os dados da pandemia entre pessoas privadas de liberdade Crédito: Reprodução

NÚMEROS NOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

Até a tarde desta quarta-feira (8), o Painel Covid-19 e o portal da Sejus informavam 169 curados no sistema prisional. Dois óbitos foram registrados e 33 indivíduos são considerados "ativos" por ainda estarem com a doença. Um total de 204 pessoas se infectaram, segundo os dados.

Já no sistema socioeducativo, os números são inferiores. De acordo com o apresentado nesta quarta (8), 43 indivíduos haviam sido infectados pelo novo coronavírus. Um deles ainda está contaminado e outros 42 estão curados. Não há registro de óbitos no sistema socioeducativo.

Ainda segundo o site oficial, apesar de "garantir o atendimento a todos os internos que estão em unidades prisionais", a Sejus informa não ser possível contabilizar o impacto da Covid-19 em pessoas que cumprem pena em liberdade provisória, monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto e prisão domiciliar.

Alterações promovidas pelo Governo do Estado nos portais virtuais Crédito: Reprodução

ATUALIZAÇÃO DIÁRIA

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por meio de assessoria, que os números foram adicionados na tarde desta quarta-feira (8), último dia antes do fim do prazo estipulado.

O mesmo acontece no site oficial da Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), onde é possível acessar os números. Conforme detalhe o portal, a mudança cumpre "decisão judicial em ação civil pública".