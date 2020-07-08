Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por decisão judicial

Painel Covid-19 exibe dados da pandemia no sistema prisional do ES

O prazo para que o Governo do ES promovesse as alterações era de 15 dias; atualização foi feita nesta quarta-feira (8), último dia antes do fim do prazo

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 18:58
Prisão
Duas pessoas que cumpriam pena no sistema prisional morreram pela Covid-19 Crédito: Shutterstock
Cumprindo uma decisão da Justiça, o Painel Covid-19 e o portal oficial da Secretaria de Justiça do Espírito Santo começaram a exibir, de forma pública, os dados da pandemia do novo coronavírus entre presos. Ainda no fim de junho, a 2ª Vara da Fazenda Pública determinou, segundo pedido pela Defensoria Pública do Estado, que o Governo do Espírito Santo realizasse as alterações no sentido de promover transparência com uma divulgação em tempo real. O prazo inicial de 15 dias terminaria nesta quarta-feira (8), data em que houve a atualização nas duas plataformas.
Assim como funciona com a população em geral no Painel Covid-19, o site é atualizado diariamente e exibe, entre outras informações, o número de óbitos e de casos confirmados. Uma extensão revela o impacto da pandemia do novo coronavírus entre as pessoas privadas de liberdade.
Alterações promovidas pelo Governo do Estado nos portais virtuais
Painel Covid-19 mostra os dados da pandemia entre pessoas privadas de liberdade Crédito: Reprodução

NÚMEROS NOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

Até a tarde desta quarta-feira (8), o Painel Covid-19 e o portal da Sejus informavam 169 curados no sistema prisional. Dois óbitos foram registrados e 33 indivíduos são considerados "ativos" por ainda estarem com a doença. Um total de 204 pessoas se infectaram, segundo os dados.
Já no sistema socioeducativo, os números são inferiores. De acordo com o apresentado nesta quarta (8), 43 indivíduos haviam sido infectados pelo novo coronavírus. Um deles ainda está contaminado e outros 42 estão curados. Não há registro de óbitos no sistema socioeducativo.
Ainda segundo o site oficial, apesar de "garantir o atendimento a todos os internos que estão em unidades prisionais", a Sejus informa não ser possível contabilizar o impacto da Covid-19 em pessoas que cumprem pena em liberdade provisória, monitoramento eletrônico, livramento condicional, indulto e prisão domiciliar.
Alterações promovidas pelo Governo do Estado nos portais virtuais
Alterações promovidas pelo Governo do Estado nos portais virtuais Crédito: Reprodução

ATUALIZAÇÃO DIÁRIA

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por meio de assessoria, que os números foram adicionados na tarde desta quarta-feira (8), último dia antes do fim do prazo estipulado.
O mesmo acontece no site oficial da Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), onde é possível acessar os números. Conforme detalhe o portal, a mudança cumpre "decisão judicial em ação civil pública".
A Sejus, por meio de assessoria, explicou que a atualização foi iniciada nesta quarta (8). Os dados devem ser atualizado diariamente, de segunda a sexta-feira.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 1.911 mortes e mais de 58 mil casos

Coronavírus no ES: em 8 dias, julho já tem mais casos que maio inteiro

Coronavírus: entenda por que os leitos de UTI estão sob pressão no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados