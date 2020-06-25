Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais transparência

Painel Covid-19: ES tem 15 dias para incluir dados do sistema prisional

O pedido de Defensoria Pública do Estado diz que a população e os familiares precisam ter informações em tempo real
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 22:54

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 22:54

Painel até a tarde desta quarta (24)
Painel Covid-19 deve ter informações do sistema prisional Crédito: Reprodução
Uma decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública determinou que o Governo do Estado adicione ao Painel Covid-19, dentro de 15 dias, os dados da pandemia de coronavírus entre presos, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas. A decisão também estabelece como obrigatória a publicação das informações no portal oficial da Secretaria de Justiça do ES. A nova atualização da plataforma gerida pelo governo do Estado e o portal da Sejus devem informar os óbitos e casos confirmados.
O pedido, que cobra mais transparência, foi feito pela Defensoria Pública do Estado no dia 27 de maio com o argumento de que a população e os familiares dos servidores ou dos indivíduos que cumprem pena ou medida socioeducativa precisam ter informações em tempo real.
O parecer foi acatado pela 2ª Vara e o prazo já começou a ser contado.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o governo do ES, por meio da Procuradoria-Geral, informou não ter recebido a notificação da mudança até 12h55 desta quarta (24).
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber se houve alguma atualização. Até as 16h53 desta quarta-feura (24), a Sesa não havia sido notificada sobre as alterações no Painel Covid-19.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 1.463 mortes e passa de 38 mil casos

Pandemia do coronavírus tirou da cadeia mais de 800 presos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados