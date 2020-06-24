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Pandemia

Coronavírus: ES registra 1.463 mortes e passa de 38 mil casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 31 óbitos e 1.258 pessoas infectadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 16:29

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 16:29

Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19:Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
Espírito Santo atingiu a marca de 38.483 casos e 1.463 mortes por Covid-19 na tarde desta quarta-feira (24). De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a doença provocada pelo novo coronavírus foi responsável por 31 óbitos e por infectar 1.258 pessoas só nas últimas 24 horas.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de  22.313 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,80%. Até o momento, 93.204 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra  lidera o ranking do Estado com 6.382 registros da doença, seguido por Vila Velha (6.308), Vitória (6.266) e Cariacica (4.364). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 769 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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