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Saudade na pandemia

Quer abraçar um familiar? Médica indica um caminho mais seguro

Em entrevista à TV Gazeta, a infectologista Rúbia Miossi não recomenda se enrolar no plástico para matar a saudade daquela pessoa querida. Veja a opção dada pela especialista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 09:58

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 09:58

Abraço
Abraço Crédito: Pixabay
Saudade de abraçar, né minha filha? Nós também! Em tempos de pandemia de coronavírus, há quem já tenha inventado as mais variadas formas de fazer esse gesto de afeto acontecer. Se enrolar em um plástico, como forma de evitar a contaminação, tem sido a mais comum delas. Mas será que funciona? A médica Rúbia Miossi diz que não é o melhor caminho e indica uma maneira mais segura para você matar a saudade daquela pessoa querida.

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De acordo com a infectologista, o jeito mais seguro de você conseguir abraçar um familiar ou amigo é com isolamento social. Mas como assim? A gente explica: antes do abraço é preciso que você faça um isolamento de 14 dias, sozinho, sem sair de casa e sem contato algum com ninguém. Depois disso, se não surgir nenhum sintoma de Covid-19, você já pode combinar de dar aquele abraço apertado, sem plástico e com menos risco de contaminar a outra pessoa.
"Eu vestir uma roupa de plástico para abraçar e beijar um parente meu é complicado. Como é que você beija por cima de uma roupa de plástico? Não é muito racional isso. Quer abraçar um parente? O jeito mais seguro de você fazer isso é: faça uma quarentena de 14 dias em casa, trancadinho, sem falar com ninguém (pessoalmente), sem encostar em ninguém. Se não teve nenhum tipo de sintoma, provavelmente você não está com coronavírus, você poderá abraçar e beijar o seu parente. Fora isso, fica muito difícil garantir que uma roupa de plástico vai evitar o contato com a doença", afirmou Rúbia em entrevista à TV Gazeta.
Médica Rubia Miossi
Médica Rubia Miossi: "Isolamento de 14 dias é alternativa para quem quer abraçar"  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Para além do isolamento social, a médica fez questão de ressaltar a importância de usar a máscara. "O que protege mesmo é a pessoa que está com coronavírus estar utilizando uma máscara. Porque aí, todas as partículas da respiração dela ficam dentro da máscara e evitam de chegar nas outras pessoas", ponderou a infectologista.
Se você é daqueles mais receosos, que ainda assim têm medo de abraçar e contaminar o outro, está tudo bem. Enquanto a pandemia não acaba, a gente pode continuar com a alternativa de dar um tchauzinho de longe e deixar aquele abraço apertado para quando tudo isso passar.

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