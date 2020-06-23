Coronavírus: Vitória possui 82,78% de pacientes curados

Com 6.164 casos confirmados de coronavírus e 5.103 pacientes curados, o município de Vitória registrou o percentual de 82,78% de cura. As informações são da última atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), nesta terça-feira (23).
A Capital é a segunda cidade da Grande Vitória com o maior percentual de cura, atrás apenas de Fundão, que possui 88,38% de pacientes curados após contrair o coronavírus .
Apesar do alto índice de cura, a cada 100 infectados em Vitória, quase quatro morrem. Isso porque, segundo dados da Sesa, a Capital registou 211 mortes e um índice de mortalidade de 3,59%.
O bairro com o maior número de infectados pelo coronavírus em Vitória é Jardim Camburi, com 759 registros da doença, segundo o painel. Em seguida vem Jardim da Penha (393) e Praia do Canto (356).
O total de casos confirmados de coronavírus na Grande Vitória é de 24.551, segundo a Sesa. Destes, 14.675 estão curados, o que significa um percentual de 59,77%.
GRANDE VITÓRIA
De acordo com o Painel Covid-19, Vila Velha possui 6185 casos de coronavírus, o município da Grande Vitória com o maior número de notificações. São 3.571 curados, um percentual de 57,7%. A Serra possui 6.183 pacientes com coronavírus e 3.823 foram curados. Isso significa um percentual de 53,1% de cura.
Cariacica possui 4.319 casos confirmados de Covid-19 e 1.646 curados. São, portanto, 38,11% dos pacientes curados, o que coloca a cidade com o menor percentual de cura da Grande Vitória. O município de Guarapari registrou 760 casos na última atualização do painel, com 569 curados, ou seja, 74,86%.
Viana, por sua vez, possui confirmados 699 casos de Covid-19. O município registrou 290 curados, um percentual de cura de 41,48%, de acordo com a Sesa. Já em Fundão, são 241 casos confirmados de coronavírus computados no Painel Covid-19. Com 213 curados, o município registrou o maior percentual de cura da Grande Vitória, com 88,38%.