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Avanço da pandemia

Colatina confirma três mortes por coronavírus em 24 horas

De acordo com a prefeitura, as vítimas são três homens com idades entre 60 e 80 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 19:39

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 19:39

Centro de Colatina
Centro de Colatina Crédito: João Henrique Castro
A Secretaria Municipal de Saúde de  Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, na tarde desta terça-feira (23), mais três óbitos em decorrência do novo coronavírus. Incluindo os novos registros, o município já contabiliza 25 mortes pela Covid-19.
De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, as vítimas são três homens com idades entre 60 e 80 anos que estavam internados em hospital da rede pública. 
Ainda na nota, o Executivo lamentou os óbitos e chamou atenção para as medidas de prevenção a Covid-19.  

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