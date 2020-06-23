Colatina confirma três mortes por coronavírus em 24 horas

Centro de Colatina Crédito: João Henrique Castro

A Secretaria Municipal de Saúde de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou, na tarde desta terça-feira (23), mais três óbitos em decorrência do novo coronavírus. Incluindo os novos registros, o município já contabiliza 25 mortes pela Covid-19.

De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, as vítimas são três homens com idades entre 60 e 80 anos que estavam internados em hospital da rede pública.