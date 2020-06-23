Com as mudanças, os atendimentos de crianças de 0 a 16 anos serão concentrados na UPA 24 horas de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Hospital Geral de Linhares terá ala exclusiva para pacientes com Covid-19

Uma reestruturação na rede hospitalar do município de Linhares vai ofertar 25 novos leitos de enfermaria exclusivos para o tratamento do novo coronavírus no Hospital Geral de Linhares (HGL). As mudanças também vão direcionar os atendimentos infantis que, a partir do dia 29 de junho, serão realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

De acordo com a prefeitura, a reestruturação foi necessária diante do avanço da Covid-19 no município. Com isso, os atendimentos de crianças de 0 a 16 anos, que até então são feitos no HGL, passarão a ser realizados na UPA 24h, localizada no bairro Shell. O local, que funciona como Unidade Sentinela para pacientes com suspeitas e sintomas do novo coronavírus, passará por um rigoroso processo de desinfecção.

A partir da próxima semana, a Unidade de Pronto Atendimento concentrará todos os atendimentos da ala infantil do HGL e continuará funcionando 24 horas por dia.

A UPA 24h funciona como Unidade Sentinela para pacientes com suspeitas e sintomas do novo coronavírus, mas passará a receber os atendimentos infantis do Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

MAIS LEITOS

Com as mudanças, o Hospital Geral de Linhares (HGL) ganhará mais 25 leitos de enfermaria, podendo chegar a 40, que se somam aos 20 leitos de UTI já existentes. Com isso, o hospital contará com 45 leitos exclusivos para pacientes em tratamento do novo coronavírus criados com recursos próprios.

Segundo a prefeitura, os 20 leitos que pertenciam à ala infantil do hospital foram transformados em leitos de UTI Covid-19, sendo que, deste total, oito são leitos de isolamento. Todos equipados com aparelhos respiratórios.

É uma medida que reforça a preocupação da Prefeitura de Linhares em oferecer a melhor estrutura possível e garantir tratamento para as pessoas. Estas ações irão permitir concentrar esforços e treinar pessoas com dedicação integral no enfrentamento ao Covid-19, explica o prefeito Guerino Zanon.

A decisão que baseou a reestruturação foi tomada após várias reuniões do Comitê de Enfrentamento à Doença e aprovada pelo prefeito e pelo secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, e a subsecretária municipal de Saúde, Sônia Dalmolin de Souza.

Segundo Zanon, essas mudanças ajudarão o município a ampliar a capacidade de atendimento dos casos de Covid-19. O nosso objetivo maior é contar com todo o reforço necessário nas ações de combate ao novo coronavírus. Essa logística é fundamental para que possamos ter condições de atender a população nesse momento tão delicado para o todo o Espírito Santo, e não poderia ser diferente em Linhares, ressalta.

ALERTA

Diante do avanço dos casos de coronavírus no município de Linhares, que já contabilizava 1.093 casos confirmados da doença até esta segunda-feira (22), o secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, fez o alerta para quem apresenta sintomas leves ou graves da Covid-19.

Segundo Meirelles, pessoas que estiverem com sintomas graves da doença, como falta de ar, por exemplo, devem procurar imediatamente o atendimento na rede hospitalar do município. Já no caso de sintomas mais leves, o paciente deve procurar uma Unidade Básica de Saúde, podendo utilizar inclusive as unidades com horários estendidos.