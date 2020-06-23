Segundo a prefeitura, Aracruz contabiliza 539 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Com mais duas mortes, Aracruz confirma 25 vítimas da Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz , no Norte do Estado, confirmou mais dois óbitos de moradores diagnosticados com o novo coronavírus . As mortes foram contabilizadas no boletim desta segunda-feira (22) e, com isso, o município já contabiliza 25 mortes pela Covid-19.

De acordo com a secretaria, as vítimas são dois idosos. O homem, de 61 anos, estava internado há duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em Aracruz. Ele era morador do bairro Bela Vista e testou positivo para o novo coronavírus.

A outra paciente que também faleceu nesta segunda-feira (22), era uma mulher, de 75 anos, que estava internada na UTI do mesmo hospital. A idosa foi submetida a exames que comprovaram a contaminação pelo vírus. Ela era moradora do bairro São Marcos.

AVANÇO DA COVID-19

O município de Aracruz contabiliza 539 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. Desse total, 211 pessoas já são consideradas curadas clinicamente, segundo o boletim divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (22).