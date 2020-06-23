Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avanço da pandemia

Com mais duas mortes, Aracruz confirma 25 vítimas da Covid-19

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira (22) foram registrados dois óbitos em decorrência da doença na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 10:45

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 10:45

06/04/20 - Aracruz - Aracruz registra 4 casos confirmados de coronavírus
Segundo a prefeitura, Aracruz contabiliza 539 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
Com mais duas mortes, Aracruz confirma 25 vítimas da Covid-19
A Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz, no Norte do Estado, confirmou mais dois óbitos de moradores diagnosticados com o novo coronavírus. As mortes foram contabilizadas no boletim desta segunda-feira (22) e, com isso, o município já contabiliza 25 mortes pela Covid-19.
De acordo com a secretaria, as vítimas são dois idosos.  O homem, de 61 anos, estava internado há duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em Aracruz. Ele era morador do bairro Bela Vista e testou positivo para o novo coronavírus.
A outra paciente que também faleceu nesta segunda-feira (22), era uma mulher, de 75 anos, que estava internada na UTI do mesmo hospital. A idosa foi submetida a exames que comprovaram a contaminação pelo vírus. Ela era moradora do bairro São Marcos.

Veja Também

Subsecretário explica recorde de 59 mortes em 24h por Covid-19 no ES

Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES chega a 81,72%

AVANÇO DA COVID-19

O município de Aracruz contabiliza 539 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. Desse total, 211 pessoas já são consideradas curadas clinicamente, segundo o boletim divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (22).
Outros 835 casos são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames que vão aprontar se houve contaminação pelo vírus. Vinte e cinco pessoas morreram vítimas da doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados