Com mais duas mortes, Aracruz confirma 25 vítimas da Covid-19
A Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz, no Norte do Estado, confirmou mais dois óbitos de moradores diagnosticados com o novo coronavírus. As mortes foram contabilizadas no boletim desta segunda-feira (22) e, com isso, o município já contabiliza 25 mortes pela Covid-19.
De acordo com a secretaria, as vítimas são dois idosos. O homem, de 61 anos, estava internado há duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em Aracruz. Ele era morador do bairro Bela Vista e testou positivo para o novo coronavírus.
A outra paciente que também faleceu nesta segunda-feira (22), era uma mulher, de 75 anos, que estava internada na UTI do mesmo hospital. A idosa foi submetida a exames que comprovaram a contaminação pelo vírus. Ela era moradora do bairro São Marcos.
AVANÇO DA COVID-19
O município de Aracruz contabiliza 539 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. Desse total, 211 pessoas já são consideradas curadas clinicamente, segundo o boletim divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (22).
Outros 835 casos são considerados suspeitos e aguardam resultado de exames que vão aprontar se houve contaminação pelo vírus. Vinte e cinco pessoas morreram vítimas da doença.