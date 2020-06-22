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Pandemia

Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES chega a 81,72%

Índice atingiu menor percentual no mês de junho nesse domingo (21), segundo a Sesa; Região Metropolitana segue com a maior taxa de ocupação do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 20:53

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 20:53

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Taxa de ocupação de UTIs no Estado atingiu  81,72% nesta segunda-feira (22) Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com o coronavírus no Espírito Santo atingiu o percentual de 81,72%. Segundo o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), os hospitais do Estado possuem 662 leitos disponíveis e, destes, 541 estão ocupados.
As enfermarias para tratar os pacientes infectados pela Covid-19 estão com 70,48% de sua capacidade ocupada. De acordo com o Painel Covid-19, são oferecidos 691 leitos de enfermaria no Estado e 487 estão ocupados. O total de leitos para pacientes com coronavírus, somando UTIs e enfermarias, é de 1353, sendo que 1028 destes estão em uso, um percentual de 75,98%.
O painel informou que o índice subiu levemente nesta segunda-feira (22), após atingir o menor percentual registrado no mês de junho no último domingo (21), quando 81,26% das UTIs estavam ocupadas.

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A Região Metropolitana do Espírito Santo segue com o maior índice de ocupação de UTIs. De acordo com a Sesa, são 476 leitos oferecidos e 404 estão em uso, o que significa um percentual de 84,87% de ocupação. A Região Norte registrou 82,05% de ocupação de acordo com a última atualização da Sesa, com 64 leitos ocupados dos 78 existentes. 
A Região Central está com 76,47% de taxa de ocupação de UTIs, com 34 leitos existentes e 26 sendo utilizados. Já a Região Sul possui 74 leitos de UTI e 47 estão ocupados, um percentual de 63,51% de utilização.

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