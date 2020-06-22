Coronavírus: taxa de ocupação de UTIs no ES chega a 81,72%

Taxa de ocupação de UTIs no Estado atingiu 81,72% nesta segunda-feira (22) Crédito: Reprodução/TV

81,72%. Segundo o Painel Covid-19, ferramenta da A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para o tratamento de pacientes com o coronavírus no Espírito Santo atingiu o percentual de. Segundo o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), os hospitais do Estado possuem 662 leitos disponíveis e, destes, 541 estão ocupados.

As enfermarias para tratar os pacientes infectados pela Covid-19 estão com 70,48% de sua capacidade ocupada. De acordo com o Painel Covid-19, são oferecidos 691 leitos de enfermaria no Estado e 487 estão ocupados. O total de leitos para pacientes com coronavírus, somando UTIs e enfermarias, é de 1353, sendo que 1028 destes estão em uso, um percentual de 75,98%.

A Região Metropolitana do Espírito Santo segue com o maior índice de ocupação de UTIs. De acordo com a Sesa, são 476 leitos oferecidos e 404 estão em uso, o que significa um percentual de 84,87% de ocupação. A Região Norte registrou 82,05% de ocupação de acordo com a última atualização da Sesa, com 64 leitos ocupados dos 78 existentes.