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Covid-19

Coronavírus: Vitória inaugura leitos de campanha no PA de São Pedro

De acordo com a prefeitura, estrutura conta com 20 leitos e os últimos ajustes foram realizados no último final de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 20:11

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 20:11

Novos leitos de campanha começaram a funcionar nesta segunda-feira (22) no PA de São Pedro
Novos leitos de campanha começaram a funcionar nesta segunda-feira (22) no PA de São Pedro Crédito: Divulgação Semus
Prefeitura de Vitória informou que os novos leitos de campanha para atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus no Pronto Atendimento de São Pedro começaram a funcionar nesta segunda-feira (22). De acordo com a prefeitura, os últimos ajustes necessários foram realizados no último final de semana.
Além dos 20 leitos, a prefeitura afirmou que a estrutura possui ambiente climatizado, banheiros próprios, computadores para monitoramento e atualização dos prontuários, gases medicinais, desfibriladores, entre outros equipamentos.
O PA de São Pedro conta, agora, com 37 leitos, sendo 28 voltados exclusivamente para pacientes com coronavírus, segundo a prefeitura. A nova estrutura fica anexa à unidade de Pronto Atendimento.

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SEGURANÇA PARA PACIENTES E SERVIDORES

A secretária de saúde de Vitória, Cátia Lisboa, alegou que a nova estrutura ira permitir um aumento no fluxo de pacientes da unidade, assim como melhorias na segurança para pacientes e servidores.
"Essa organização irá ampliar o fluxo de atendimento, além de oferecer maior segurança para servidores e pacientes. São leitos de observação para os pacientes que precisarem ficar no PA por um tempo maior que o habitual. Eles não estão graves para serem hospitalizados, mas precisam ficar em observação, pois, se piorarem, terão acesso rapidamente a equipamentos importantes, como respiradores", disse.

ESTRUTURA

O gerente de Manutenção Predial, Charles Borgo, informou que a prefeitura contou com uma equipe de profissionais de várias áreas para que a montagem da estrutura fosse concluída.
"A Gerência de Manutenção Predial da Semus contou com apoio de uma equipe de profissionais de diversos setores: Gerência de Licitação, Gerência de Logística e Gerência de Atenção à Saúde. Todos trabalhando diariamente, incluindo finais de semana e feriados, para que se tornasse possível montarmos toda a estrutura necessária. Realizamos a entrega do equipamento em tempo hábil, visando atender adequadamente a população de Vitória", afirmou.

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