Coronavírus: Vitória inaugura leitos de campanha no PA de São Pedro

Novos leitos de campanha começaram a funcionar nesta segunda-feira (22) no PA de São Pedro Crédito: Divulgação Semus

Prefeitura de Vitória informou que os novos leitos de campanha para atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus no Pronto Atendimento de São Pedro começaram a funcionar nesta segunda-feira (22). De acordo com a prefeitura, os últimos ajustes necessários foram realizados no último final de semana.

Além dos 20 leitos, a prefeitura afirmou que a estrutura possui ambiente climatizado, banheiros próprios, computadores para monitoramento e atualização dos prontuários, gases medicinais, desfibriladores, entre outros equipamentos.

O PA de São Pedro conta, agora, com 37 leitos, sendo 28 voltados exclusivamente para pacientes com coronavírus, segundo a prefeitura. A nova estrutura fica anexa à unidade de Pronto Atendimento.

SEGURANÇA PARA PACIENTES E SERVIDORES

A secretária de saúde de Vitória, Cátia Lisboa, alegou que a nova estrutura ira permitir um aumento no fluxo de pacientes da unidade, assim como melhorias na segurança para pacientes e servidores.

"Essa organização irá ampliar o fluxo de atendimento, além de oferecer maior segurança para servidores e pacientes. São leitos de observação para os pacientes que precisarem ficar no PA por um tempo maior que o habitual. Eles não estão graves para serem hospitalizados, mas precisam ficar em observação, pois, se piorarem, terão acesso rapidamente a equipamentos importantes, como respiradores", disse.

ESTRUTURA

O gerente de Manutenção Predial, Charles Borgo, informou que a prefeitura contou com uma equipe de profissionais de várias áreas para que a montagem da estrutura fosse concluída.