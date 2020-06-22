Sesa vai emprestar medicamentos para liberar leitos de UTI no Sul do ES

Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI

O Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim , uma das unidades de referência para o tratamento do novo coronavírus no Sul do Espírito Santo, aguarda a chegada de medicamentos para a reabertura dos leitos que precisaram ser bloqueados por segurança, devido a escassez de determinados remédios. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que fará o empréstimo desses produtos.

Na semana passada, com o avanço de casos da doença e a dificuldade em adquirir remédios como relaxantes musculares e anestésicos, a unidade precisou fechar três dos 20 leitos de UTI. O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), que administra a unidade do litoral, chegou a emitir uma nota, relatando a dificuldade, que nem mesmo com pagamento antecipado a indústria tem esses remédios para fornecer. A direção tenta importar a medicação , mas o processo é lento e burocrático, de acordo com a gestão do hospital.

Diante do problema, a Sesa disse por meio de nota, nesta segunda-feira (22), que, em caráter excepcional, fará o empréstimo de medicamentos para pacientes com a Covid-19. A secretaria explicou que apesar de a unidade ser privada, de finalidade filantrópica e não ser administrada pelo Estado, participa de modo complementar do Sistema Único de Saúde mediante a contratualização de serviços hospitalares com a Sesa.

Nas unidades hospitalares estaduais, segundo a secretaria, não há falta de medicamentos para atender os pacientes. Disse também que a falta de diversos itens de medicamentos é um problema nacional, e que tem adotado medidas emergenciais, como compras feitas diretamente pelos hospitais, além das compras realizadas pela secretaria.

Além disso, a Sesa afirmou que está integrada a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), por meio de um Termo de Cooperação, para viabilizar a aquisição desses produtos em outros países.

A reportagem também perguntou sobre a data de entrega desses medicamentos, bem como de que forma se dará o empréstimo à unidade, mas até o fechamento da matéria não houve retorno. A assessoria do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) informou que ainda não recebeu a medicação.

OCUPAÇÃO

Com o avanço da transmissão do novo coronavírus no interior do Estado, o índice de ocupação tem se tornado cada vez mais preocupante. Nesta segunda, na Santa Casa de Guaçuí , onde foram abertos 10 leitos de UTI e oito de enfermaria, exclusivos para pacientes com a doença, todos estavam ocupados.