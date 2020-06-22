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Coronavírus

Sesa vai emprestar medicamentos para liberar leitos de UTI no Sul do ES

Com três leitos de UTI bloqueados por conta da falta de medicação, Hospital Evangélico Litoral Sul vai receber remédios do Governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 18:56

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 18:56

Hospital Evangélico de Itapemirim
Hospital Evangélico de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI
O Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, uma das unidades de referência para o tratamento do novo coronavírus no Sul do Espírito Santo, aguarda a chegada de medicamentos para a reabertura dos leitos que precisaram ser bloqueados por segurança, devido a escassez de determinados remédios. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que fará o empréstimo desses produtos.
Na semana passada, com o avanço de casos da doença e a dificuldade em adquirir remédios como relaxantes musculares e anestésicos, a unidade precisou fechar três dos 20 leitos de UTI. O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), que administra a unidade do litoral, chegou a emitir uma nota, relatando a dificuldade, que nem mesmo com pagamento antecipado a indústria tem esses remédios para fornecer. A direção tenta importar a medicação, mas o processo é lento e burocrático, de acordo com a gestão do hospital.
Diante do problema, a Sesa disse por meio de nota, nesta segunda-feira (22), que, em caráter excepcional, fará o empréstimo de medicamentos para pacientes com a Covid-19. A secretaria explicou que apesar de a unidade ser privada, de finalidade filantrópica e não ser administrada pelo Estado, participa de modo complementar do Sistema Único de Saúde mediante a contratualização de serviços hospitalares com a Sesa.

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Nas unidades hospitalares estaduais, segundo a secretaria, não há falta de medicamentos para atender os pacientes. Disse também que a falta de diversos itens de medicamentos é um problema nacional, e que tem adotado medidas emergenciais, como compras feitas diretamente pelos hospitais, além das compras realizadas pela secretaria.
Além disso, a Sesa afirmou que está integrada a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), por meio de um Termo de Cooperação, para viabilizar a aquisição desses produtos em outros países.
A reportagem também perguntou sobre a data de entrega desses medicamentos, bem como de que forma se dará o empréstimo à unidade, mas até o fechamento da matéria não houve retorno. A assessoria do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) informou que ainda não recebeu a medicação.

OCUPAÇÃO

Com o avanço da transmissão do novo coronavírus no interior do Estado, o índice de ocupação tem se tornado cada vez mais preocupante. Nesta segunda, na Santa Casa de Guaçuí, onde foram abertos 10 leitos de UTI e oito de enfermaria, exclusivos para pacientes com a doença, todos estavam ocupados.
A situação é a mesma do Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, os 17 leitos disponíveis, estão em uso. Na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, 21 dos 27 leitos de UTI estão ocupados. Na enfermaria, dos 41 vagas, 26 estão ocupadas por pacientes em recuperação.

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